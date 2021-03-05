Психолог рассказала об отношении женщин к банальным подаркам на 8 Марта

Если вы собрались дарить своей даме дорогие украшения или изысканное нижнее белье, спешим вас разочаровать — такой подарок она не оценит! И на это есть сразу несколько причин…

Какие еще, казалось бы, идеальные подарки могут вызвать у женщин обиду и разочарование, смотрите в нашем материале.

Косметические наборы

Декоративная, уходовая и гигиеническая косметика — это то, что каждый человек должен выбирать себе самостоятельно! Тем более женщины! Даже если вы уже 10 лет в браке, вы ни за что не угадаете, какой именно цвет помады она хочет сейчас или какой именно из 50 оттенков красного лучше подойдет к ее платью.

Духи

Подобрать нужный запах духов тоже довольно сложно, поэтому можете даже не пытаться. Исключением может быть ситуация, когда у вашей жены есть один любимый парфюм и вы точно знаете его название.

Забавные сувениры

Нечто подобное вы можете подарить разве что на 1 апреля, и то не факт, что ваша возлюбленная оценит этот жест. Если не хотите рисковать жизнью, поскорее выходите из магазина приколов и отправляйтесь за подарком в другое место.

Абонемент в спортзал

Это один из тех подарков «с намеком», которым вы можете не только сильно обидеть свою женщину, но и разрушить ее самооценку. Никогда, слышите, никогда, не дарите возлюбленной абонемент в зал или спортивный магазин, только если она сама об этом не попросит.

Нижнее белье

Дарить нижнее белье слишком опасно. Во-первых, вы рискуете не угадать с размером. Во-вторых, девушке может не понравиться сама модель. Ну и в третьих, такой подарок может вызвать у нее неоднозначные чувства: все-таки нижнее белье — вещь интимная, даже для супружеской пары. Лучше подарите сертификат на его покупку или предложите любимой отвести ее в магазин.

Ничего

Даже если женщина сказала, что «ей ничего не надо», «давай обойдемся без подарков» и так далее, проявить хотя бы минимальное внимание вы просто обязаны!