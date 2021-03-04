«Я приучила мужа к сексу перед работой, и все остались в выигрыше»

В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

С тех пор, как мы расписались с моим уже супругом, я не работаю. Муж зарабатывает прилично, поэтому мы решили, что я займусь бытом и обустройством нашей квартиры, — мы купили новое жилье, но не стали нанимать дизайнера для, муж доверился моему вкусу.

Разумеется, из-за того, что мне не нужно пропадать в офисе по восемь, а то и больше часов в день, у меня куда больше свободного времени, чем у супруга. Он же часто задерживается и порой приходит уставший настолько, что у него даже нет сил поговорить со мной. Поначалу меня это не беспокоило, но спустя год совместной жизни я заметила, что секса как ни бывало. По будням у него, видите ли, нет на это сил. А по выходным то загулы с друзьями, то родственники приедут. При этом я была убеждена, что сексуальный интерес он ко мне точно не потерял. Это практически невозможно: у меня абсолютно модельная фигура и грудь четвертого размера, я всегда тщательно слежу за собой.

Вдобавок к этому у меня очень высокое либидо, я обожаю эксперименты в сексе и скорее спущу лишние деньги в секс-шопе, чем в магазине одежды. Поэтому, осознав, что у нас с мужем проблемы в интиме, я решила переиграть все и предложила ему секс перед работой. Точнее не предложила, а просто в один из будних дней вместо того, чтобы приготовить ему завтрак, разделась и начала распускать руки. Поначалу он отнекивался, говорил, что опоздает, но вскоре вошел во вкус, и у нас случился шикарный секс на кухне с продолжением в душе.

Спустя несколько дней я повторила все это, а затем супруг и сам начал просыпаться раньше, чтобы дольше заниматься со мной любовью. Я сама не заметила, как приучила мужа к сексу перед работой и все остались в выигрыше. Я не канючу по вечерам, что мне не хватает интима, а он по утрам теперь всегда идет на работу в прекрасном настроении.