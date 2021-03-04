Не по своей воле: как понять, что вы ходите на свидания через силу 

Эти сигналы скажут вам о безразличии к мужчине.

У каждой ведь было свидание, когда вроде и парень неплохой, но что-то идет не так… В эти моменты вы пытаетесь разобраться в себе и понять, почему вам не нравится человек. Порой это бывает сложно, но на помощь придем мы: WomanHit расшифровывает сигналы, которые вы неосознанно даете себе.

«Вот вроде он хороший, но…»

Как только вы назвали парня «хорошим» — все, это красный знак, он во френдзоне. Этими словами вы объясняете себе, что мужчина не является для вас привлекательным в физическом плане. Любые отношения базируются на эмоциях, прежде чем вы начнете узнавать потенциального партнера и полюбите его мозгом. Так что нет смысла обманывать себя, даже если по всем параметрам мужчина вам подходит, — вы обязательно найдете нужного человека.

«Наверное он пока не раскрылся»

С нужным человеком вы будете на одной волне с первого свидания: вам будет приятно проводить с ним время и разговаривать часами. Ведь вы только в самом начале пути — столько тем, которые хочется обсудить, чтобы понять его точку зрения на разные вопросы. А если такого желания не возникает или между вами возникают неловкие паузы, явно пора прекращать общение. Вам нужен уверенный в себе мужчина, осознающий свою ценность и умеющий себя презентовать, так что ждать, пока очередной парень будет пару недель раскрываться вам — явно не тот вариант.

«Я ожидала увидеть его немного другим»

Соцсети и дейтинговые приложения часто создают иллюзию относительно внешности, социального статуса, образованности и прочих характеристик личности. Составив идеальный профиль, н а свидание может прийти вовсе не идеальный парень. В этом случае не бойтесь отказать человеку и попробовать еще раз, предварительно пообщавшись с парнем. Если для вас принципиален рост, узнайте его, а вот про машину, квартиру и прочее материальное спрашивать не стоит: это вы поймете во время разговора с ним на свидании.

Никогда не держитесь за людей. Вместо одного парня придут десять, еще лучше, чем он. Поэтому говорите людям честно о своих эмоциях и не тратьте время на тех, с кем явно нет общего будущего.