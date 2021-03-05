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Лучшие мужья по знаку зодиака 

Екатерина Сурина 8 часов назад
Лучшие мужья по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"
На носу 8 Марта, и у нас для тебя самый полезный подарок. Нет, не бриллианты и миллион долларов. Лучше — секретная информация. Рассказываем, какие мужчины в гороскопе самые прекрасные мужья. Не благодари!

Телец

Если до штампа в паспорте Телец вел себя как энергетический упырь, скрещенный со свиньей, то после похода в ЗАГС (от которого он очень долго открещивался) Телец становится идеальным мужчиной. Пытается заработать триллионы долларов, очень хочет детей, по ночам устраивает секс-шоу, по утрам — завтрак в постель. Да, возможно все это выходит у него ужас, как плохо, но весь старается. И еще — всегда похвалит приготовленную тобой еду, даже если ты крысу в яблоках зажаришь — будет причмокивать, хвалить твои кулинарные способности, давиться, но есть.

Весы

Если на конфетно-букетной стадии Весы готовы довести тебя до сахарного диабета и сердечного приступа подарками и сюрпризами, то после фразы «Можете поцеловать невесту», из их темного нутра наружу выползают такие твари, как Мойдодыр, принц на белом коне, стойкий оловянный солдатик и Али-Баба — и все они гармонично сожительствуют с вами. Конечно, на фоне такого мужа ты всегда будете выглядеть неумытой свинопаской, но не все ли равно, когда на отмытом до дыр столе опьяняющий борщ стоит, а в его руках стабильная зарплата?

Дева

Выйти замуж за Деву — со всех сторон выгодное предприятие: носки по углам не ставит, тарелку за собой моет, на работу исправно ходит и лишний раз не жалуется. Конечно, звезду с неба достать не обещает, но свозить на Бали хочет. В браке с ним прилетает еще один бонус — мужественность от него силовой волной всех вокруг сносит, так что завидовать тебе будет каждая женщина, у которой есть глаза. К счастью, налево он не ходит — у него другие развлечения: рыбалка, например.
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