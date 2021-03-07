Ещё
Далее:
Читайте также:

Пять способов разбудить страсть: как мужчине завести любимую 

Провинция.ру 3 часа назад
Пять способов разбудить в женщине страсть
Фото: depositphotos.com
Мужчины, которые нравятся, и мужчины, которые возбуждают, — на практике это могут оказаться два совершенно разных типа. Чтобы разжечь страсть в партнерше, придется постараться. И гораздо проще это делать, если знать приемы, которые точно сработают.
1) Легкие прикосновения. Дамы острее реагируют на нежные ласки, нежели на плотные объятия. К тому же ощущение интимности и неспешности позволяет расслабиться.
2) Атрибутика. Кого-то возбуждает власть, кого-то — интеллект, ну а кого-то слава. Исходя из предпочтений дамы можно выбирать нужную атрибутику — строгий костюм, очки в массивной оправе или же военную форму.
3) Игра мускулов. Речь вовсе не о «качках-бодибилдерах», но обнаженное подтянутое мужское тело выглядит очень и очень соблазнительно и привлекает куда более пухлых животов.
4) Массаж. Поглаживания, разогревающие прикосновения медленно распаляют желание. Делайте всё постепенно, дайте возможность прочувствовать возбуждение и подготовиться к ласкам.
5) Поцелуи. Начинать следует с легких поцелуев в шею и в губы, и затем уже переходите на страстные проникновения языка. В губах очень много нервных окончаний, приблизительно 10 000. Даже на интимных органах их меньше (около 8000), так что есть смысл уделить ласкам губ особое внимание.
Видео дня. Как быстро убрать синяки
Провинция.ру: последние новости
Стоит ли рушить семью из-за измен мужа? Три правила для обманутой жены Стоит ли рушить семью из-за измен мужа? Три правила для обманутой жены А вашему браку грозит развод? Ответьте на пять вопросов и проверьте А вашему браку грозит развод? Ответьте на пять вопросов и проверьте Звал замуж - она отказала: в Сибири отвергнутый жених застрелил любимую и покончил с собой Звал замуж - она отказала: в Сибири отвергнутый жених застрелил любимую и покончил с собой
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение