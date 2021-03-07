Пять способов разбудить в женщине страсть

Мужчины, которые нравятся, и мужчины, которые возбуждают, — на практике это могут оказаться два совершенно разных типа. Чтобы разжечь страсть в партнерше, придется постараться. И гораздо проще это делать, если знать приемы, которые точно сработают.

1) Легкие прикосновения. Дамы острее реагируют на нежные ласки, нежели на плотные объятия. К тому же ощущение интимности и неспешности позволяет расслабиться.

2) Атрибутика. Кого-то возбуждает власть, кого-то — интеллект, ну а кого-то слава. Исходя из предпочтений дамы можно выбирать нужную атрибутику — строгий костюм, очки в массивной оправе или же военную форму.

3) Игра мускулов. Речь вовсе не о «качках-бодибилдерах», но обнаженное подтянутое мужское тело выглядит очень и очень соблазнительно и привлекает куда более пухлых животов.

4) Массаж. Поглаживания, разогревающие прикосновения медленно распаляют желание. Делайте всё постепенно, дайте возможность прочувствовать возбуждение и подготовиться к ласкам.

5) Поцелуи. Начинать следует с легких поцелуев в шею и в губы, и затем уже переходите на страстные проникновения языка. В губах очень много нервных окончаний, приблизительно 10 000. Даже на интимных органах их меньше (около 8000), так что есть смысл уделить ласкам губ особое внимание.