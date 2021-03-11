Cекреты секса и соблазнения французов 

Представителям этой нации и литераторы, и специалисты-сексологи давно отдали пальму первенства в сфере чувственных отношений. Умение доставлять и получать удовольствие в этой стране веками возводилось в своего рода вид искусства. Какие же секреты можно почерпнуть из богатого опыта искушенных мадам и месье?

Жан-Поль Бельмондо, Всё, что делает француз в чувственной сфере своей жизни, должно отличаться стилем и элегантностью. В том числе и интимные утехи. Эти знойные любовники покорили весь мир своей непреходящей открытостью в отношениях и сексуальным шармом: Ален Делон Венсан Кассель — страстные красавчики вскружили голову миллионам поклонниц во всем мире.

Не отстают и женщины: скольким фанатам уже десятилетия не дают уснуть образы полуобнаженных Софи Марсо Эммануэль Беар и Бриджит Бардо — их и не сосчитать. Но привлекает не только внешность, но и открытость «мон амуров» — они с легкостью обсуждают былые сексуальные похождения и легко бросаются в пучину новой страсти.

Какие взгляды на отношения полов стоило бы позаимствовать у утонченных романтиков, рассказывает сексолог Виталий Азуров.

Силиконовая грудь не сработает

Как правило, у каждой национальности есть свои стереотипные представления о красоте, особенно женской. Шведы выберут шикарных блондинок с холодными голубыми глазами, испанцы — свернут голову, наблюдая за брюнеткой с аппетитными формами, ну а в Южной Корее обратят внимание на девушку с круглыми глазами и белой кожей.

А вот французы отличаются от всего мира — им все равно, какого цвета глаза или волосы, какой размер груди или обуви. Главное — чтобы внешние данные были действительно шедевром от природы, а не результатом работы пластических хирургов и косметологов.

Комментарий специалиста: «Шаблонная красота моделей, которые обольщают нас со страниц журналов мод — не более чем мимолетное увлечение для французов, — констатирует Виталий Азуров. — Они прекрасно понимают, что любая Барби или ее дружок Кен подарит мимолетную страсть на одну ночь. Если же речь идет о долгосрочных отношениях, то они сделают ставку на очарование и индивидуальность. При этом, согласно устоявшимся нравам, дамы во Франции обычно занимают пассивно-выжидательную позицию, однако эта скромность обманчива. Как опытный рыболов, девушка ловит „на живца“ — выбирает соблазнительное платье, искусно подает себя, смело заигрывает. Но стоит мужчине клюнуть, как игра тут же принимает другой оборот. Теперь она подумает, и не раз, что ответить новому поклоннику, и ей решать — заинтересуется ли им вообще.

Кстати, в России такая игра также распространена — когда девушка всячески привлекает к себе ухажера, а затем внезапно передумывает иметь с ним дело. Это нас роднит с французами».

Французский поцелуй — как его понимать

Знаменитый французский поцелуй когда-то заставлял дам по всему миру краснеть и смущаться, настолько откровенным и шокирующим он казался. Но только не для французов. Для них это естественное развитие отношений.

Комментарий специалиста: «После того, как партнер выбран, возникает особое правило: никакого секса на первом свидании, — продолжает Виталий Азуров. — Точнее, интим, конечно, может произойти, но это значит только одно: встреча была „одноразовой“, о продолжении отношений можно и не заикаться — не поймут. Поэтому сначала надо познакомиться поближе и узнать друг друга, и только начиная с третьей встречи допустимо переходить к делу. А вот целоваться разрешается сразу, с первого же свидания. Ничего предосудительного в этом нет. Причем во Франции есть три вида поцелуев, принятых в обществе: социальный, касание губами и встреча языков.

Первый — это норма вежливости. Друзья и коллеги целуют друг друга в щеку. При этом не всегда происходит касание щеки губами — достаточно сделать соответствующее движение в воздухе. Это нормальное приветствие для всех, в том числе и для людей одного пола — вместо привычного нам рукопожатия. Второй вид — в губы — предназначен только для влюбленных; ну и третий — „с языком“ — знак исключительной чувственности и прелюдия к чему-то большему».

Наслаждения — смысл жизни

Великая революция французского менталитета пришлась на эпоху Возрождения. После эпидемии чумы, которая погубила много жизней, в стране появилась жажда удовольствий и праздников. Это и сформировало знаменитый менталитет, девиз которого: «наслаждение — смысл жизни».

Комментарий специалиста: «Особые приятные ощущения от занятий любовью — настоящий подарок, который сделала нам природа. Отказываться от него, сводя весь процесс к трехминутным движениям, как минимум глупо, — уверен Виталий Азуров. — Французы давно смекнули, что чем больше времени уделишь ласкам друг друга, тем приятнее будет и сам пик процесса. А этому процессу у них можно и поучиться.

Завести партнера можно, если вы начнете с эрогенных зон. Чувствительность и сила ощущений у каждого человека разная. Но наиболее приятными являются поцелуи и поглаживания в области губ, шеи, внутренней поверхности бедер, интимных органов, груди, кистей рук, пальцев ног, мочек ушей и живота. Здесь можно пройтись языком, поцеловать, погладить, может, где-то и слегка покусывать, — словом, наблюдайте за реакцией — он даст знать, какие движения „заводят“ больше всего.

Главное — не спешите. Дарите и получайте наслаждение от каждого прикосновения. Кстати, в последнее время все большую популярность набирает так называемый медленный секс. Если страсть, как правило, скоротечна, то медленные движения позволят максимально прочувствовать всю гамму эмоций. Принято выделять три основные характеристики медленного секса:

Концентрация на процессе. Всё внимание — на сам этап близости, осознание каждого мига. При этом сам финиш далеко не ключевой пункт всего процесса. Удовольствие как основа. Каждое движение и прикосновение должно обоим нравиться и доставлять приятные ощущения. Концентрация на желании чувственного восприятия, а не на стремлении освободиться от накопленной энергии. Игра. Никаких правил по ведению процесса, каждый этап должен интуитивно вытекать из предыдущего. Если и вам, и партнеру хочется, чтобы ласки длились час — то так тому и быть. Главное — следовать зову своего тела.

Кстати, медленный секс приносит гораздо больше наслаждения, чем быстрый. Особенно если освоить технику управления оргазмом. Она заключается в долгом поддержании возбужденного состояния, которое в итоге оканчивается праздником для всего тела и эйфорией для мозга».

Порно — не игрушка

Большинство французов считают, что наилучшие оргазмы и полная сексуальная удовлетворенность возможны лишь с любимым человеком, где степень доверия позволяет в полной мере насладиться друг другом — и спорить с ними на эту тему бессмысленно.

Комментарий специалиста: «Какими бы чувственными ни были ласки, пик наслаждения затмевает другие ощущения по своей яркости, — не сомневается Виталий АЗУРОВ. — Однако в этой стране не принято впадать в диктатуру оргазма. Никто не ждет, чтобы партнер обязательно финишировал, и нет никаких пунктиков по поводу того, чтобы он и она сделали это одновременно.

Кстати, еще одна распространенная фишка французов — это всевозможные игрушки для спальни. Это привносит разнообразие и подчеркивает степень доверия в отношениях. Не обходят они вниманием и „клубничку“ — эротические фильмы найдутся в видеотеке практически каждого жителя страны. Однако ни об игрушках, ни о фильмах не принято распространяться среди друзей и знакомых. Во Франции общественное внимание заканчивается ровно перед входом в спальню. Что происходит за дверями, касается только самой пары. Поэтому главное — найти возлюбленного или возлюбленную, которые будут понимать и принимать вашу личность, потребности и сексуальные предпочтения».