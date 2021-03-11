8 признаков скучного секса и способы его разнообразить 

Если занятия любовью стали не удовольствием, а обязанностью, значит срочно нужно что-то менять! Результаты недавнего опроса в Великобритании показали, что для 85% пар интимная жизнь превратилась в рутину. Люди признаются, что перестали экспериментировать в постели, занимаются сексом только в определенные дни и часто вспоминают бывших партнеров. Мы расскажем, как разжечь огонь страсти с новой силой, чтобы чувства стали такими же горячими, как в начале отношений. Нет ничего странного в том, что многие пары страдают от недостатка ярких впечатлений в спальне. Ежедневный стресс, усталость от домашних обязанностей и финансовые трудности, вызванные пандемией, значительно испортили вкус жизни, в том числе и в интимной сфере.

Мы перечислим признаки, по которым можно понять, что ваша интимная жизнь требует срочных изменений, и расскажем, как вырваться из замкнутого круга секс-рутины.

1. Воспоминания о сексе с бывшими

Вспоминать время от времени о своих бывших — совершенно нормально. Но если вы начинаете постоянно сравнивать бывшего с нынешним партнером, это может привести к серьезным проблемам в отношениях. Попробуйте определить, по чему конкретно вы скучаете, и расскажите своему любимому человеку, что хотите попробовать в постели. Организуйте романтическое свидание или горячую секс-игру, чтобы разжечь страсть.

Помните: в том, что вы не получаете удовольствия от секса, не всегда виноват ваш партнер. Не стесняйтесь говорить ему о своих желаниях, и тогда в вашей спальне воцарится полная гармония.

2. Недостаток спонтанности

Берите инициативу в свои руки и занимайтесь любовью спонтанно. Это повысит уровень адреналина и сделает сексуальное удовольствие ярче. Если вы привыкли к вечернему интиму, удивите любимого, разбудив его утром горячими ласками. Не оставляйте его без внимания днем, поглаживая и заигрывая, а вечером предложите вместе принять душ.

Примите вместе душ, а когда появится удобный момент — займитесь любовью не в спальне, а в другой комнате.

3. На том же месте, в тот же час

Со временем страсть остывает, и для многих пар занятия любовью становятся частью еженедельной рутины. Чтобы избавиться от этого, сконцентрируйтесь на создании такой интимной обстановки, которая приведет к более спонтанному сексу. Попробуйте новые приемы — тантра, прелюдии и ролевые игры, которые помогут настроиться на нужную волну.

4. Позы, которые наскучили

Откровенно говорить о сексе сложно даже с любимым человеком. Чтобы начать интимный разговор, сначала похвалите его и расскажите, в чем он хорош в постели. Не говорите прямо, что вас расстраивает в его сексуальных привычках. Лучше мягко предложите попробовать то, чего хочется вам, чтобы не расстроить вторую половинку и не дать почувствовать себя неловко/

Дайте понять, что хотите разнообразить интимную жизнь, не обвиняя и не обижая партнера. Берите инициативу в свои руки, но убедитесь в том, что любимый человек тоже будет чувствовать себя комфортно, пробуя новые позы.

5. Отсутствие прелюдии

Не бойтесь просить своего любимого о прелюдии, ведь он так же может этого хотеть, но молчать. Прелюдия так же важна, как и сам секс. Оральные ласки помогут разогреться и получить небывалое удовольствие от продолжения акта любви.

6. Слишком быстрый финиш

Конечно, правил, регламентирующих, сколько должен длиться секс, не существует. Но следует помнить, что в среднем женщине нужно около 14 минут, чтобы достичь оргазма, а мужчине — от 2 до 10. Не превращайте каждый акт любви в забег на скорость! Попробуйте использовать секс-игрушки, чтобы добавить перчинки в интимную жизнь.

7. Секс только в кровати

Если у вас нет возможности заняться любовью в другом уголке квартиры, кроме спальни, из-за детей или родственников, создайте в своей комнате горячую интимную обстановку. Передвиньте мебель, откройте окно, чтобы добавить адреналина. Зажгите свечи, используйте шелковое постельное белье. Примите вместе душ, а когда появится удобный момент — займитесь любовью не в спальне, а в другой комнате.

8. Фантазии об измене

Грезы об измене не обязательно означают, что с вашими отношениями не все в порядке. Опросы показывают, что около 80% женщин и 98% мужчин фантазируют о сексе с другими. Тем не менее, если вы всерьез задумываетесь о том, чтобы заняться любовью с кем-то на стороне, — это тревожный сигнал. В таком случае вам нужно срочно пересмотреть свои нынешние отношения или поговорить с психологом.