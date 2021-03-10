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Ученые назвали слово, которое может уберечь брак от развода 

WMJ.ru и ещё 1 34 минуты назад
Ученые назвали слово, которое может уберечь брак от развода
Фото: WMJ.RU
Ученые из Калифорнийского университета США изучили влияние добрых слов на человеческие отношения.
О результатах длившегося 9 месяцев эксперимента пишет издание Storinka. 50 пар — участников исследования в ходе проекта регулярно заполняли опросники и вели личные дневники, в которых рассказывали о своем отношении к партнеру.
В итоге выяснилось, что пары, которые чаще уважительно обращались друг к другу и говорили «спасибо», за три четвери года стали ближе и счастливее. Так что, возможно, простое «спасибо» может уберечь отношения от развода — конечно, если дело в измене, стоит добавить еще и «прости».
По данным Росстата, на 100 браков приходится порядка 65 разводов. Если у пары нет детей, брак часто распадается в период от 6 до 9 лет супружеской жизни.
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Любовь
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