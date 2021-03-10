Ученые назвали слово, которое может уберечь брак от развода 

Ученые из Калифорнийского университета США изучили влияние добрых слов на человеческие отношения.

О результатах длившегося 9 месяцев эксперимента пишет издание Storinka . 50 пар — участников исследования в ходе проекта регулярно заполняли опросники и вели личные дневники, в которых рассказывали о своем отношении к партнеру.

В итоге выяснилось, что пары, которые чаще уважительно обращались друг к другу и говорили «спасибо», за три четвери года стали ближе и счастливее. Так что, возможно, простое «спасибо» может уберечь отношения от развода — конечно, если дело в измене , стоит добавить еще и «прости».

По данным Росстата, на 100 браков приходится порядка 65 разводов. Если у пары нет детей, брак часто распадается в период от 6 до 9 лет супружеской жизни.