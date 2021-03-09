«Мы стали включать музыку, и качество секса тут же улучшилось»

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В отношениях с моим мужчиной мы уже три года, и все это время мы занимались сексом в тишине, прерываемой лишь стонами. Ну, может быть пару раз забывали выключить телевизор и на фоне звучал какой-то фильм, но это максимум.

В целом, меня все устраивало. Я вообще убеждена, что, занимаясь любовью, нужно сосредотачиваться исключительно на своих ощущениях и ощущениях партнера, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Но не так давно все изменилось, — я наткнулась на статью про плейлисты для секса.

Оказывается, многие люди составляют подборку из треков, которые их заводят, чтобы усилить оргазм. Меня смутило отсутствие романтики в этом. Как все происходит? Вы с партнером начинаете целоваться, и тут ты просишь его на минуту остановиться, чтобы включить музыку? Так ведь весь настрой пропадет, казалось мне. Но я люблю эксперименты, поэтому решила попробовать.

Песни выбрала на свой вкус и только на иностранном языке, чтобы уж точно особо не отвлекаться на смысл композиций по ходу дела. Партнеру ничего не говорила, решила понаблюдать за его реакцией. В один из вечеров включила плейлист и предложила потанцевать. Танец быстро перерос в прелюдию, а прелюдия в секс. И, честно, я понятия не имею, как это сработало, но это был один из лучших разов за все время наших отношений. Мой мужчина подстраивался под ритм треков, я делала то же самое, а еще представляла себя героиней эротического триллера. Это было потрясающе.

Позже мы стали включать музыку постоянно, и качество секса тут же улучшилось, хотя он и раньше был, что надо.