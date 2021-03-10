Для одержимых чистотой людей уборка дома превращается в настоящий ритуал. Четыре британки рассказали, что не ложатся в постель со своими мужчинами, пока не наведут идеальный порядок в квартире. Только когда все блестит и нигде нет ни соринки, они с чистой совестью могут расслабиться и заняться любовью. Их возбуждает пылесос и запах чистых полотенец.

Женщины откровенно признаются, что получают от уборки не меньшее удовольствие, чем от секса. Владимир Маяковский писал: «Убирайте комнату, чтоб она блестела. В чистой комнате — чистое тело». Наши героини из Великобритании вряд ли читали стихи русского поэта, но свято придерживаются этого правила. Они рассказывают, что предпочитают уборку сексу, и ложатся в постель только когда дом сияет чистотой.

Вот их откровенные признания о любви к порядку, ставшей главным приоритетом в жизни.

Оргазм от чистоты

Уборка пылесосом дарит 53-летней Трейси Фейрберн такой выброс эндорфина в крови, что она предпочитает ее сексу. Спортивный терапевт из Южного Йоркшира живет с семилетним сыном Оливером и 53-летним супругом Саймоном.

BigPicture.ru

Каждый день женщина посвящает уборке дома по часу утром и вечером. По воскресеньем она делает генеральную уборку, которая длится 7 часов. В конце этого процесса британка получает удовольствие, сравнимое с оргазмом.

Раньше супруги занимались сексом четыре раза в неделю, но сейчас делают это всего два раза из-за одержимости Трейси уборкой. Страсть к идеальной чистоте возникла в 2012 году после рождения сына и стала новым видом «секса» для женщины. Она обожает чистить ковры пылесосом, а потом наслаждаться результатом. Для лучшего эффекта британка добавляет в машину ароматную эссенцию, сделанную по собственному рецепту. Трейси меняет постельное белье через день. Для того, чтобы заняться любовью, ей нужен идеальный порядок в спальне. Так она чувствует себя увереннее и соблазнительнее.

Саймону иногда кажется, что жена ставит чистоту выше него. Когда Трейси делает генеральную уборку по воскресеньям, они с сыном просто уходят из дома. Тем не менее, есть и позитивная сторона: когда женщина завершает наводить порядок, супруг знает, что теперь ее можно «раскрутить» на секс.

Возбуждают чистые полотенца

24-летняя няня Джорджия Армстронг из Западного Йоркшира максимально расслабляется не во время секса, а во время уборки. Одержимость чистотой началась, когда она начала жить вместе с возлюбленным, 26-летним Кайлом Бибби. У пары двое детей: семилетний Оукли и двухлетняя Бью.

BigPicture.ru

После переезда в новый дом Джорджия загорелась желанием жить в идеальном порядке. Она подписалась на страницы блогеров-советчиков по чистоте в Инстаграме и начала следовать их рекомендациям. Британка знает, что уборка — ее призвание, и считает ее сексуальным занятием. Женщина посвящает уборке не меньше трех часов в день. Больше всего ее возбуждает запах свежевыстиранных полотенец. Она добавляет кондиционер для белья даже в бак унитаза, чтобы в туалете всегда был приятный аромат.

Джорджия предпочитает уборку романтическим ужинам с любимым. Когда она наводит порядок, Кайл молчит и не подходит к ней. Секс в неубранном доме вызывает у британки отвращение. Когда молодые люди начали жить вместе, они занимались любовью каждый день, но потом женщина стала одержима чистотой. Если Кайлу удается поймать ее после окончания уборки, то они идут в спальню. Поскольку супруг работает допоздна, секс у них случается раз в неделю, но Джорджия не намерена жертвовать уборкой ради занятий любовью.

Кайл говорит, что вынужден уточнять у жены график уборок, чтобы узнать, когда на повестке дня окажется интим. Он не может понять, откуда у супруги такое желание все драить. Иногда мужчине тяжело осознавать, что ему приходиться конкурировать со стиркой и складывать полотенца, чтобы привлечь внимание любимой.

Никакого секса на грязных простынях!

47-летняя Тереза Лоуренс из Лондона — мать шестерых детей. Тем не менее, она выделяет на уборку более 35-ти часов в неделю, а на секс — только час. Женщина говорит, что до прихода ее друга, 62-летнего Арта Джонсона, с работы в доме все должно блестеть.

BigPicture.ru

Уборка приносит ей удовольствие и чувство контроля. Она настолько тщательно все вымывает, что даже использует ушные палочки для чистки труднодоступных уголков. Женщина постоянно составляет ежедневный список того, что она должна привести в порядок. Дети считают ее немного сумасшедшей, но признают, что любят чистоту в доме. Тереза использует полотенце только раз, а потом сразу отправляет его в стирку. Постельное белье она меняет не реже четырех раз в неделю, а хрустящие простыни и пушистое одеяло дарит ей большее чувство эйфории, чем секс.

Тереза познакомилась с Артом после развода с бывшим супругом. Мужчина аккуратен, но признает, что не может соперничать с чистоплотностью подруги. Когда британка приходит к бойфренду и видит там беспорядок, она тут же начинает убираться, и только после этого пара переходит к романтике. Они пытаются заниматься сексом несколько раз в неделю, но если постель несвежая, ничего не получается. Только наведение порядка позволяет женщине избавиться от стресса и снять напряжение.

Арт говорит, что любит опрятность, и считает Терезу королевой чистоты. Когда она приходит к нему, мужчина старается убраться по максимуму, но любимая все равно замечает беспорядок. Если Арту удается порадовать свою женщину чистотой, то она дарит ему незабываемые ощущения в постели.

Уборка — кардиотренировка, которая лучше, чем секс

34-летняя Эмма Джонстоун живет в Лондоне вместе с супругом, 34-летним Уэсли, и двумя детьми. Мужчина привык, что должен ждать благосклонности жены только после того как в доме все начнет сверкать чистотой.

BigPicture.ru

Эмма говорит, что создание уюта для мужа и детей приносит ей невероятное чувство достижения. Она ощущает настоящую эйфорию, когда заходит в убранную комнату. Чистота избавляет женщину от тревожности и расслабляет. Британка посвящает уборке два часа каждый день. Она просыпается в 6 утра и по воскресеньям, чтобы сделать генеральную уборку. Женщина сталкивает с кровати сонного мужа, собирает постель и отправляет ее в стиральную машину.

Эмма надевает наушники и начинает наводить капитальный порядок в доме. Процесс может длиться до девяти часов. По ее словам, такой марафон — лучшая кардиотренировка, чем секс. Чистка, мытье и пылесос провоцируют в организме женщины выброс адреналина. Уборка вдохновляет Эмму, и она чувствует себя более сексуальной. После окончания марафона чистоты у нее возникает приятное послевкусие, чего во время секса не случается.