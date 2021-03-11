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Психолог рассказала, как пандемия повлияла на выбор партнеров

Москва24иещё 2
3 часа назад
Психолог и сексолог Александра Миллер сообщила Москве 24, что после пандемии люди больше стали ценить надежные отношения с постоянным партнером, а не искать одноразовые сексуальные связи на стороне.
Психолог рассказала, как пандемия повлияла на выбор партнеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Я вижу, что сейчас в вопросе отношений количество меняется на качество. Люди уже отвыкли от истории меняющихся лиц в Tinder, им хочется чего-то более серьезного, теплого", – сообщила психолог.
"Происходит перемена в институте семьи, все большее значение приобретают семейные ценности. Люди менее стремятся к одноразовым сексуальным связям и ищут человека, с кем будут выстраивать полноценные отношения"
За долгий период ограничений и нахождения в изоляции многие пересмотрели свое отношение к партнерам. "Те, кто жил в неуспешных браках, развелись. Люди уходят от семьи, которая была основана только на финансах и статусе в обществе, и начинают ценить семью, которая базируется на гармонии и совместных ценностях", – подчеркнула Миллер.
Сексолог также отметила, что иммунитет человека страдает от часто меняющихся половых связей и даже контрацептивы не защищают на 100% от различных заболеваний.
"В пандемию все обратили внимание на свое здоровье. Прерывистые половые связи отошли на второй план"
Кроме того, психолог сообщила, что люди стали больше ценить в партнерах душевные качества и искать тех, с кем можно комфортно проводить время даже в условиях нахождения в одной комнате 24/7. "Любят далеко не идеальных людей. Важны душевные качества. Мужчины ищут женскую энергетику и тепло. Мы все хотим видеть принимающих партнеров как родительский образ", – заключила Миллер.
Любовь,
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