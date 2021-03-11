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Проблема интимной депиляции остро встала передо мной уже в 15 лет. В подростковом возрасте у меня не было секса, но мы часто выезжали с родителями на море. Уже в те годы у меня появилась буйная растительность, что, естественно, на пляже смотрелось неэстетично, поэтому я активно избавлялась от нее при помощи дешевой бритвы.

Повзрослев, я решилась на шугаринг. Он, конечно, тоже доставляет мало удовольствия, но эффект хотя бы сохраняется дольше, чем на один день. Мне казалось, что с волосами "там" невозможно заниматься сексом. В смысле это как будто неуважение к партнеру. Возможно, я пересмотрела порнофильмов, где у актрис всегда идеальная депиляция. Я и не знала, что можно по-другому, - подруги также в унисон твердили, что все должно быть "максимально гладко".

Именно поэтому к 35 годам я ни разу не занималась сексом с волосами между ног. Если страсть охватывала спонтанно, а я не была подготовлена, просто говорила: "В другой раз". Даже после того, как вышла замуж.

Но недавно муж меня ошарашил. Обычно мы редко обсуждаем секс, а тут супруг заявил: "А ты не хочешь сделать интимную стрижку?". Я была обескуражена. Он признался, что любит, когда есть депиляция, но хочет попробовать разнообразить интим.

Сначала я восприняла эту затею скептически, но потом согласилась. Отрастила волосы, нашла мастера, который сделал аккуратный треугольник, и в один из дней показала мужу результат. Он моментально возбудился и приступил к делу, никогда такого не было. Только спустя шесть лет брака я узнала, что его заводят интимные стрижки. Да еще как! Он попросил меня теперь насовсем отказаться от интимной депиляции, ну, а я только рада, - меньше мучений и гораздо лучше секс.