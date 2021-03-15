Полезны ли занятия любовью «для здоровья» на самом деле

Раньше девушка, которая не смогла сохранить невинность до брака, считалось «порченой». В культуре некоторых народов такая традиция осталась до сих пор, но в целом сексуальная революция прошлого века дала женщинам право на свободу отношений. А вот нежелание заниматься любовью, так сказать, – выполнять супружеский долг, считается неуместным и как минимум странным поведением.

Эксперты активно рекомендуют и девушкам и юношам начинать половую жизнь, дождавшись-таки совершеннолетия. В некоторых странах Европы и США считается вполне нормальным поддерживать отношения с парнем или девушкой только ради редких встреч – «для здоровья». Действительно ли длительный отказ от интима наносит вред, и стоит ли бежать в объятия первого встречного ради страстной ночи, рассказывает сексолог Виталий Азуров.

Спермотоксикоз – что это за диагноз?

Половое воздержание — это добровольное решение не вступать в интимную связь. Причем причины могут быть самыми разными – «слишком рано», «нет достойного человека рядом». О своем решении не принято говорить вслух, эта тема редко обсуждается в обществе, и чаще всего вызывает недоумение и непонимание у знакомых. Ну а некоторые врачи и вовсе «кошмарят», обещая, что отсутствие любовных утех приведет к спермотоксикозу у мужчин и застою крови у женщин.

Комментарий специалиста: «Воздержание бывает разным, - рассуждает Виталий Азуров – Кто-то отказывается абсолютно от всех контактов, а другой – только непосредственно от самого акта пенетрации (проникновения), а вот ласки – оставляет. По сути, каждый сам для себя решает, что это значит конкретно для него. Кстати, временный отказ от интима совсем не одно и то же, что и целибат. Последний предполагает длительный отказ, часто по религиозным мотивам. Обычное воздержание может длиться и месяц, и год и пять лет, но не всю жизнь. При этом вреда для здоровья такая практика не приносит, но только если адекватно воспринимать процесс. Ученые пока не выявили прямой связи между заболеваниями и воздержанием. Секс, безусловно, полезен, но проведенные исследования показывают, что его отсутствие не нанесет организму непоправимые раны.

В обществе принято списывать дурное настроение, раздражительность и агрессивность у мужчин на так называемый «спермотоксикоз». Нет секса – значит обязательно будет сказываться на настрое. Объяснение при этом простое: если сперма не находит выхода, она остается внутри организма и, разлагаясь, вызывает такие симптомы. Однако это не более чем миф: во-первых, сперма сама по себе нетоксична. А во-вторых, природа позаботилась о том, чтобы сперматозоиды могли самоуничтожаться естественным путем. Так они и делают.

Единственная особенность длительного отказа от интима у мужчин – это нарушение функции выработки подвижных сперматозоидов. Однако после возобновления сексуальной жизни она быстро восстанавливается.

Что касается женщин, то врачи любят пугать пациенток развитием эндометриоза, миомы и других заболеваний при отсутствии интимной жизни. Однако ни на работу яичников, ни на работу гипофиза это не влияет, поэтому не будет ни гормонального дисбаланса, ни заболеваний, с ним связанных.

Еще один миф – жизнь без любовных утех влечет за собой застойные явления в малом тазу. На самом деле предрасполагающими факторами являются тяжёлый физический труд, многократные беременности, роды, ожирение и наследственность. А вот интим здесь совсем ни при чем».

Брэд Питт, Бен Аффлек И Джастин Бибер – ими рулит любовь

Если организм вполне способен перенести без ущерба для здоровья воздержание от любовных утех, то зачем искать встречи только ради секса? Кстати, с этим утверждением согласны и многие из голливудских звезд.

Комментарий специалиста: «Западные эксперты и Голливуд часто транслируют идею секса «для здоровья», – продолжает Виталий Азуров. – На самом деле раскрыться, довериться и получить максимальное удовольствие можно только с тем человеком, к которому испытываешь глубокие чувства. А появиться за день-два они вряд ли могут.

Актриса Лиза Кудроу , известная по сериалу «Друзья», хранила невинность аж до 32 лет, о чем открыто заявляла, пока не встретила своего будущего мужа. Мачо на экране – Милош Бикович в жизни очень стеснительный и робкий мужчина. В одном из интервью он признался, что считает нормальным секс только по любви, всё остальное – похоть, с которой намерен бороться. Певица Леди Гага также не раз заявляла о своей позиции отказа от встреч «абы с кем». По мнению артистки, если заниматься любовью с человеком, который о тебе не заботится и не любит тебя, то можешь испортить свою энергетику.

Если вы решили выбрать для себя практику воздержания, но сомневаетесь, справитесь ли, следуйте простым советам.

В моменты соблазна напомните сами себе, почему вы приняли решение о воздержании. Причины у всех разные – кто-то делает это из религиозных побуждений, другие же просто не готовы к сложностям, связанным с сексуальными отношениями. Какой бы ни была ваша причина, ее стоит уважать, если вам кажется, что так будет лучше. Подумайте о преимуществах. В минуты слабости вспомните все плюсы вашего решения – например, это единственный стопроцентно надежный метод предотвратить беременность и заболевания, передающиеся половым путем. Отсутствие интима позволяет устранить тревогу и депрессию, укрепить романтические отношения. Пока вы готовитесь к «той самой» ночи страсти, можно хорошо узнать партнера. Также отказ от телесных практик позволяет освободить энергию и сконцентрироваться на других аспектах соей жизни – карьере, учебе. Ищите поддержку. Будет полезно поискать помощи со стороны тех, кто практикует такие же идеи. Если стесняетесь говорить о своем решении лично, попробуйте найти единомышленников в Интернете, на различных форумах и сайтах».

Верные способы сохранить страсть в отношениях

Отказаться от секса намного проще, если вы не состоите в романтических отношениях. А вот если есть возлюбленный или возлюбленная, то соблазн «сорваться» преследует постоянно. Получается, надо выбирать между любимым человеком или желанием потерпеть?

Комментарий специалиста: «Всё зависит от того, насколько доверительные отношения у вас с партнером, – отмечает Виталий Азуров. – Если ваш избранник действительно испытывает к вам романтические чувства, он согласится подождать. Если нет, то возникает вопрос, что же именно хотел от вас данный человек – отношений или просто интимных забав? Также вы можете найти другие способы испытать близость с любимым, которые не связаны с сексуальной активностью. Например, вам поможет общение. Проводите вместе поздние вечера, делитесь историями, обсуждайте идеи и взгляды на разные темы. Участвуйте вместе в чувственных занятиях, заведите совместное хобби.

Если же рамки вашего воздержания не слишком строги, и вы против самого акта проникновения, но готовы к страсти, то позвольте себе разные виды ласк. Кстати, они могут быть намного более чувственными и яркими, чем стандартный «рутинный» секс.

Попробуйте больше целоваться. Кстати, во время этого процесса выделяется достаточное количество эндорфинов.

ступни и пальцы ног. Кстати, определить эту зону как эрогенную можно и на глаз, без приставаний, если заметили, что человек любит ходить босиком;

внутренняя сторона бедра и ягодицы. Здесь можно гладить, целовать и даже легонько покусывать;

спина. Самая чувствительная часть – плечи и поясница;

голова. Здесь максимум простора для фантазии – например, ласкать языком ушные раковины, нежно проводить по губам, целовать брови или щекотать шею – приятные эмоции гарантированы. На теле человека есть множество зон и особых точек, прикосновения к которым вызовут настоящую бурю эмоций. Например: