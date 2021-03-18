Неловкий вопрос про секс во время Великого поста беспокоит многих, кто собирается строго придерживаться всех его правил. Ясного ответа нет даже у самих священнослужителей, так быть или не быть? Об опасности измен и силе любви в пост читайте в материале VN.RU.

Разброс мнений на форумах и в социальных сетях на тему «Пост и секс» впечатляет. «Я начиталась всяких ужасов, кто-то пишет, что можно, кто-то — что категорически нельзя. Где-то пишут, что только в браке. А у меня с молодым человеком отношения», — переживает на тему воздержания девушка в интернете. На нее тут же со знанием набрасываются знатоки.

«Какой вообще может быть секс до брака для религиозного человека? В пост тоже нельзя, — увещевают слабую духом. — Приятельница — жена священника, они в пост даже спят отдельно, ибо человек слаб».

Православная вера не призывает насильно избегать друг друга во время поста, но приветствует посильный аскетизм в семейной жизни.

В первом послании к Коринфянам Апостол Павел писал « хорошо человеку не касаться женщины». Во время поста даже супружеский секс нежелателен, но может быть необходим некоторым людям, неспособным сдерживать свои плотские порывы, дабы они не нагрешили еще больше.

Излишне ревностное воздержание может спровоцировать ситуацию, когда один из пары будет испытывать сильные искушения. И если он и она вовремя не опомнятся и не выстроят правильный ритм интимной жизни — не избежать измен. А измена — «беда намного большая, чем нарушение поста», — приводятся на православных ресурсах слова Иоанна Златоуста.

«Если супруг не отличается глубокой верой и сам не стремится соблюдать пост, он может дойти до большого греха из-за чрезмерной строгости жены. В таком случае, измена мужа будет также лежать на совести жены, которая ее спровоцировала», — считают богословы и опытные священники.

Тем не менее, не следует думать, что воздерживаться от интимных отношений совершенно не имеет смысла. Если супруги вошли в достаточную силу веры, они вполне могут договориться о сроке воздержания. Это идеал, к которому можно стремиться, но который нельзя постичь одним махом.