Сексолог указал на изменения в интимной жизни после родов 

Далеко не все женщины после родов, по словам врача, стремятся к бурной сексуальной жизни. Мужчины также могут отказывать кормящим супругам в сексе. Речь идет о гормональных изменениях. На это сексолог указал в новом выпуске "Короче, Омск".

"Пары бывают разные. Есть такие, где изначально был высокий уровень сексуального влечения. Это гормональные изменения. У некоторых женщин во время беременности влечение только повышается, у мужчин также бывает сильная и слабая половая конституция", подчеркнул Тимофеев.

Через определенное время интимная жизнь должна наладиться. Если этого не происходит, нужно обратиться к врачу, добавил сексолог.