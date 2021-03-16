«Те, кто смеются над быстрым сексом, не умеют получать удовольствие»

В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей.

Меня раздражает всеобщее помешательство на долгом сексе. Мужчин, которые управляются в постели за 5-10 минут называют скорострелами и другими обидными словами, как будто они виноваты в своей физиологии.

Признаюсь, несколько лет я тоже была заложницей стереотипов. Мой нынешний муж был и остается моим единственным мужчиной. Секс у нас случился через полгода отношений. В самый первый раз я, естественно, не обращала внимание на длительность — было совсем не до этого. Но спустя несколько месяцев поняла, что наши занятия любовью длятся от силы 15 минут, не больше (если не считать прелюдия и оральный секс).

Понаслушавшись подруг и поначитавшись всяких форумов, я загналась. Мне было обидно, что мой любимый человек не секс-гигант из порно, который может ублажать меня часы напролет. Но потом я обратилась к науке и узнала, что в среднем нормальный половой акт длится 13 минут! А не час и больше, как меня уверяли приятельницы.

Видимо, это что-то на уровне психологии, но после того, как я узнала об этом, я стала гораздо расслабленнее в постели. Даже муж заметил, что я веду себя более раскованно.

Вдобавок к этому, я научилась видеть в непродолжительном интиме плюсы. Первый — вы всегда можете заняться сексом перед работой, не боясь опоздать. Второй — предвидя длину полового акта, куда легче возбудиться. Теперь мне кажется, что те, кто смеются над быстрым сексом, просто не умеют получать удовольствие.