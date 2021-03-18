В каких странах чаще всего занимаются сексом

Споры о том, как часто человек должен предаваться любви ведутся не одно столетие. Последние исследования показали, что дело это очень индивидуальное и зависит от темперамента и ряда других причин. Кому-то достаточно раза в месяц, а кто-то готов заниматься сексом чуть ли не несколько раз в день. При этом замечено, что все же есть и некоторая зависимость страстности от географического региона.

Социологи задались целью не просто собрать статистические данные о потребностях в сексе тех или иных наций, а составили карту, на которой отобразили разными цветами частоту занятий сексом у разных народов. Чтобы получить правдивую информацию, исследователям пришлось пойти на небольшую хитрость.

Известно, что если спросить человека о том, сколько раз в неделю он занимается сексом, велик шанс получить не слишком искренний ответ. Чтобы избежать преувеличений, ученые сформулировали вопрос иначе: «Занимаетесь ли вы сексом хотя бы раз в неделю».

На карте синим цветом изображены места, где чаще всего занимаются любовью. Чем краснее страна, тем реже ее жители любят друг друга. Как мы видим, наименее страстными оказались японцы. Это не для кого ни новость — в Японии очень много пожилых людей и при этом царят довольно пуританские нравы. С этим, очевидно, связаны и проблемы с рождаемостью в Стране восходящего солнца.

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Самым «синим» местом на карте планеты оказалась Греция, где по статистике живут самые любвеобильные жители. А на втором месте оказалась… Россия! Да, как ни странно, наши соотечественники занимаются сексом даже чаще южных народов, которым приписывают необычайную страстность.

России немного уступают Бразилия, Китай, Италия и Германия. США и Великобритания выглядят на карте совсем уж бледно, а в Африке самыми равнодушными к сексу оказались жители Нигерии. В ЮАР же, наоборот, не все так плохо и жители этой страны самые горячие на Черном континенте.