Жительница Сиднея узнала об измене мужа, получив подарок от его любовницы, и отомстила ей и неверному супругу. Об этом сообщают журналисты Daily Star.

Анонимная пользовательница опубликовала фото украшений-гвоздиков американского ювелирного дома Tiffany & Co стоимостью 400 долларов (29 тысяч рублей). По словам австралийки, она забрала их с почты от любовницы супруга вместе с приложенной запиской: «На тебе они бы смотрелись намного лучше».

Героиня материала решила удостовериться в обмане мужа и заказала банковскую выписку его счета. Выяснилось, что мужчина приобрел украшение люксового бренда в декабре, однако не принес его домой.

Как сообщает издание, австралийка захотела отомстить неверному партнеру и его возлюбленной. Она решила продать серьги через Facebook за половину стоимости — 200 долларов (14 тысяч рублей). К объявлению она приложила язвительное описание товара: «Спасибо за прекрасный жест женщине, которая превратила мою жизнь в ад. Я не хочу надевать что-то, что было на ней».

Кроме того, героиня материала посоветовала потенциальным покупателям продезинфицировать украшение при получении.

«Я думаю, что хламидиоз не передается через уши, но будьте осторожны, — написала жительница Сиднея. — Можете забрать лично. И возьмите с собой вино».