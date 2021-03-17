Человечество к 2050 году полностью перейдет на метод использования криоконсервации, заявили специалисты из США.
По мнению экспертов, секс станет чем-то вроде экзотики, поскольку у мужчин и женщин пропадет надобность заниматься половым актом для продолжения рода. Люди буду использовать метод заморозки яйцеклеток и спермы. Подобные "камеры хранения" позволят сохранить генетический материал на неопределенный срок.
Граждане смогут стать родителями гораздо позже общепринятых лет, что позволит посвятить молодые годы построению карьеры. При этом исключается риск нежелательных беременностей. Ученые предположили, что примерно к 2050 году люди будут использовать интимную близость только в качестве забавы.