Человечество к 2050 году полностью перейдет на метод использования криоконсервации, заявили специалисты из США.

По мнению экспертов, секс станет чем-то вроде экзотики, поскольку у мужчин и женщин пропадет надобность заниматься половым актом для продолжения рода. Люди буду использовать метод заморозки яйцеклеток и спермы. Подобные "камеры хранения" позволят сохранить генетический материал на неопределенный срок.