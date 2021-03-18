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«У меня просто снесло башку»: Кот объяснил, почему бросил вторую жену с ребенком ради Колесниченко 

Teleprogramma.pro и ещё 2 11 часов назад
«У меня просто снесло башку»: Кот объяснил, почему бросил вторую жену с ребенком ради Колесниченко
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Анатолий Кот в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его второй брак. Его женой была девушка по имени Елена. У них есть совместная дочь Алиса. Янина Колесниченко. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
«Мы познакомились в магазине. Она была товароведом по образованию. Трудилась консультантом. Я пригласил ее на свидание. На тот момент я работал программным директором на радиостанции в Минске. Совмещал работу на радио и в театре. Так все и закрутилось. У нас родилась прекрасная дочь Алиса. Это самое главное. На тот момент мне очень хотелось реализовываться. Я уехал в Москву».
Анатолий Кот Как отметил актер, со временем их брак дал трещину. «Мы жили в разных городах. Это вбило клин в наши отношения. Кроме того, я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — сказал актер. больше по теме
«Я даже не помню, сколько лет был наш брак»: первый муж Высоцкой вспомнил их странный союзКак отметил Анатолий Кот, актрисе было просто необходимо на тот момент выйти замуж.
Напомним, что Анатолий Кот — известный белорусский и российский актер. От актрисы Янины Колесниченко у него в 2011 году родилась дочь Арина. Смотрите также:
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