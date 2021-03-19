«Он встретил пианистку»: Галина Ненашева объяснила, почему бросила первого мужа 

Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке. Ее гражданским мужем был популярный в СССР балетмейстер Владимир Колчанов. Владимир Колчанов (слева). Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он был солистом балета. Мне все говорили, что за мной ухаживает молодой человек, а я одно время не отвечала ему взаимностью. При этом вскоре он женился на другой. Эта женщина была дочерью большого чиновника. Он решил, что с ней ему интереснее будет жить. Потом были трехмесячные гастроли. Мы на них буквально не отходили друг от друга. Жену он бросил, но мы не были зарегистрированы. Четыре года жили гражданским браком. У нас появился сын Леня».

Галина Ненашева Как отметила Ненашева, Колчанов не был ей верен. «Потом он встретил пианистку. Просыпаюсь ночью, а его рядом нет. По следам на снегу его нашла у другой. Сказала, если такое повторится, то мы разойдемся. Потом это все повторилось. Он забрал вещи и ушел от меня», — заметила она. больше по теме

Галина Ненашева — известная эстрадная певица. Она заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2002 году. Смотрите также: