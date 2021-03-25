Спасибо пандемии: когда наступит бум киберсекса

Основательница компании Raspberry Dream Labs, разрабатывающей гаджеты и программное обеспечение для занятия виртуальным сексом, заявила о том, что после окончания пандемии интерес людей к индустрии sex-tech усилится, так как они начнут отдавать предпочтение виртуальной жизни. При помощи электронных устройств от этого бренда пользователи уже сейчас могут иметь близкие отношения, даже находясь на расстоянии — современные технологии позволяют не только видеть своего партнера, но и чувствовать его запах и ощущать прикосновения. Как работают такие гарнитуры, и что такое теледильдоника — в материале «Газеты.Ru».

Когда закончится пандемия, в мире настанет киберсексуальная революция, заявила основательница sex-tech-компании Raspberry Dream Labs Ангелина Александрович в интервью порталу Business Insider.

По словам Александрович, с наступлением пандемии интерес людей к киберсексу значительно возрос.

Люди пустили технологии и инновации практически во все сферы жизни, начиная от финансов и заканчивая здоровьем, поэтому пришло время и для спальни.

«Благодаря COVID-19, многие люди поняли, что технологии виртуальной реальности можно использовать в более расширенных и увлекательных форматах», — заявила бизнесвумен.

Однако даже после окончания пандемии, индустрия sex-tech продолжит развиваться, считает Александрович, так как многие люди отдадут предпочтение дистанционным способам коммуникации и развлечений, которые получили широкое распространение во время локдаунов.

Raspberry Dream Labs занимается созданием специальных гаджетов для того, чтобы помочь людям, которые находятся на расстоянии друг от друга, по-прежнему иметь близкие отношения. При помощи специального ошейника и VR-шлема пользователь сможет не только видеть изображение, но и слышать звуки и даже чувствовать запахи. Кроме этого, с помощью наручных датчиков и сенсорных симуляторов, расположенных на эрогенных зонах, пользователи могут буквально ощущать прикосновения партнера.

Как сказала Александрович, в будущем такие сенсоры могут быть встроены в мягкое роботизированное «нижнее белье».

Сейчас компания также готовится к публичному запуску виртуальной платформы Raspberry Dream Land, где пользователи смогут знакомиться, общаться и находить сексуальных партнеров. Во время тестирования технологии на сторонних сайтах компания столкнулась с цензурой, из-за чего было принято решение о разработке собственного сервиса.

«Сервис будет обладать полной свободой: никакой цензуры. В Raspberry Dream Land люди могут встречаться в виртуальном мире, ходить на свидания, посещать различные онлайн-события, которые могут быть запрещены на других платформах, играть и строить отношения на расстоянии», — рассказала Александрович.

Продукты и сервисы, разработанные специально для удаленного секса, относятся к теледильдонике — так называют технологию, используемую для близости на расстоянии.

Raspberry Dream Labs далеко не единственная компания, которая стремительно развивает эту область индустрии sex-tech. Так, ранее компания Kiiroo создала парные секс-игрушки, которые работают на расстоянии. Гаджеты синхронизируются между собой, тем самым приближая ощущения к привычному половому акту.