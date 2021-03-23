Эксперт в области психологии и семейных отношений Алия Королева предостерегла семейные пары от развода в период снижения сексуального влечения.

Прожив долгое время вместе, пары могут постепенно начать уставать друг от друга. Как следствие, снижается половая активность и притяжение друг к другу. У людей встает вопрос о разводе. Однако сексолог отмечает, что даже из запущенной ситуации есть выход.

По словам Королевой, вопросом остывания чувств друг другу чаще всего задаются женщины. Все потому что представительницы прекрасного пола в силу биологических особенностей воспринимают секс как психологическую разгрузку, в то же время для мужчин — это обыденный физиологический процесс, передает Пятый канал

«Снижение сексуального желания у женщин не является причиной для развода. В первую очередь женщина должна выяснить, что у нее с гормонами», — рекомендует сексолог.