Три типа мужчин, больше других склонных к изменам

Согласно исследованиям, порядка 25% мужчин, состоящих в браке, хотя бы однажды изменяли своим женам. Вступить в тайную связь людей вынуждают десятки различных факторов, однако психологи убеждены - некоторые мужчины больше склонны к изменам, чем другие. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Эгоисты

Эти мужчины - заложники двойных стандартов. Они могут порицать чужие измены, но при этом считать, что к ним нормы морали не относятся. Вот почему такой человек, даже будучи сам изменщиком, окажется в гневе, если узнает, что и его обманывала жена.

Неуверенные в себе

Речь идет не о мелких недостатках во внешности или характере, которые время от времени портят настроение. Эта неуверенность - глубокие комплексы, которые отравляют изменщику жизнь долгие годы. Именно поэтому, почувствовав, что партнерша охладела, они тут же начинают искать внимания на стороне.

Нарциссы