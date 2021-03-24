В рубрике “Личный опыт” редакция “Рамблера” публикует полезные советы и истории от наших читателей.

Мне 34 года. Я была замужем 8 лет, развелась в прошлом году. Муж был моим первым и до недавнего времени единственным мужчиной в плане секса. Экс-супруг старше меня на 15 лет. Он не любил экспериментировать в постели, был довольно властным и скупым на эмоции. Несмотря на это, мне удавалось получать удовольствие от секса с ним, от его прикосновений и ласк, потому что он был опытным любовником и знал, как удовлетворить женщину.

При этом тяга к чему-нибудь новенькому не отпускала меня. Однажды подруга рассказала мне, что они с ее мужчиной постоянно ведут в постели грязные разговоры, услышать которые можно только в порно. Подруга призналась, что они ее моментально заводят, и я решила попробовать с мужем. В один из вечером забралась к нему под одеяло и начала шептать на ухо, что хочу сделать с ним прямо сейчас. Рассказала во всех подробностях. Мне казалось, что слова звучат очень сексуально, но он лишь ответил мне, что его бесят такие "игры". Чуть позже у нас все же случился секс, но как только я начинала что-то говорить, он тут же менялся в лице.

После этого случая я поняла, что и мне самой не нравится болтать в процессе. Все-таки сексом занимаются не ради бесед.

Прошли годы, мы развелись. Не на почве интимной жизни, но и из-за нее тоже. Оправившись от расставания, я встретила мужчину на 6 лет моложе себя. Прежде всего он привлек меня своей внешностью - смуглая кожа, борода, крепкое тело. Спустя две недели после знакомства он оказался у меня в постели, и как же я удивилась, когда он начал разговаривать во время секса. Поначалу любовник делал это ласково, затем ускорялся в темпе и произносил в мой адрес совсем уж нелестные слова, но они лишь больше заводили меня. Это была такая игра.

В какой-то момент он спросил: "Что с тобой сделать?", и я включилась, рассказав ему о своих самых сокровенных фантазиях. Это было потрясающе. Я даже представить не могла, что секс может быть таким волнующим. Наконец-то разговоры во время интима начали возбуждать меня, а не вгонять в краску. С каждым днем я все больше радуюсь, что решилась на развод.