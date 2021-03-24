Типичные ошибки женщин, от которых сбегают мужчины

Какое несметное количество написано трактатов о влиянии женщин на мужское начало, об их роли в построении семейных отношений. Но порой кажется, что толку никакого нет. Ведь многие дамы продолжают совершать ошибки, из-за которых мужчины просто бегут от них, не оставляя надежды на безмятежное счастье.

Контроль и недоверие

Зачастую женщины не могут расслабиться в отношениях, полагая, что стоит им ослабить железную хватку, прекратив контролировать каждый шаг своих избранников, как тут же разверзнется пропасть и земля уйдет из-под ног.

А ведь мужчины позиционируют себя как лидеры, не нуждающиеся в чьих-либо указах, и терпеть не могут, когда женщины контролируют их даже в мелочах. Частые звонки с пресловутым вопросом «а ты где?», бесконечные списки с поручениями и допросы с пристрастием не располагают к доверию в отношениях. А ведь именно оно лежит в основе долголетия и прочности союза.

Критика и сарказм

Да, отношения между любящими людьми подразумевают открытость и откровенность. Но порой женщины из якобы благих побуждений начинают жестко критиковать своих избранников, полагая, что таким образом помогут исправить им все недостатки. Нередко это происходит в форме злого сарказма. А стоит вспомнить, что у мужчин не такая мобильная психика, как у милых дам. Да и удары по самолюбию они гораздо тяжелее переносят.

Непринятие слабостей мужчины

О чем речь?! Ведь он должен быть тверд, как скала, и непробиваем, как бронежилет! Но эти качества мужчина прекрасно проявит и во внешнем мире. А если он не может расслабиться рядом с любимой женщиной и быть самим собой, то тогда зачем ему она нужна? В конце концов, чтобы приготовить себе ужин и постирать рубашки, ему не нужны ни женщина с ее тараканами в голове, ни любовь с ее превратностями.

Привлечение в отношения третьих лиц

А эту ошибку можно встретить у многих пар. Часто грешат именно женщины, рассказывая подругам и родителям о своих проблемах с любимым человеком. Да, очень сложно носить в себе обиду и хочется кому-нибудь выговориться. Но редко можно получить мудрый совет со стороны, ведь чужая семья – потемки. Лучше научиться выстраивать диалог со своим партнером даже в самых спорных ситуациях, а не бегать за жалостью и пониманием на сторону.

Непринятие его увлечений и интересов

Ух, как резво начинают «закручивать гайки» некоторые дамы, стоит им лишь получить заветный штамп в паспорте. Выдвигаются многочисленные требования и ультиматумы: с друзьями часто не встречаться, бросить рыбалку или возню с мотоциклами в гараже, ну и прочее в том же духе, словно мужчина стал собственностью и бесправным человеком.

Разумеется, семья требует много внимания. Но кто говорил, что ей необходимы бессмысленные жертвы? Всегда можно договориться с любимым человеком и попросить его уделить больше времени совместным делам. А запрещать и требовать – это глупый и недальновидный шаг, который говорит лишь об эгоизме женщины и отсутствии у нее мудрости.