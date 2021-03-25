Не мой герой: почему нас привлекают «неправильные» мужчины

Эти мужчины всегда на первом плане, их невозможно пропустить.

Создание крепкого союза — серьезная работа над отношениями. Но согласитесь, найти мужчину , который окажется «тем самым», довольно проблематично. Мы часто делаем выбор в пользу мужчин, с которыми точно не будет скучно, но при этом построить с ними нормальные отношения — тот еще квест.

Почему же нас привлекают «неправильные» мужчины, для которых часто отношения почти не имеют значения? Это мы сегодня и выясним.

Нам хочется «отпустить» себя

«Плохой» парень всегда непредсказуем: для него нет проблемы в том, чтобы делать то, что хочется прямо сейчас. Это восхищает абсолютное большинство женщин, которые по определенным причинам загнаны в рамки бытовой и социальной жизни. Такой мужчина обещает свободу от границ, женщина очень легко бросается в этот омут с головой.

Причем на деле, кроме ярких впечатлений, которые дарит такой мужчина, он может обладать крайне неприятными чертами, например, может оказаться нарциссом, не проявлять сочувствия к окружающим и легко пользоваться людьми в своих целях.

Влюбленная женщина всего этого не замечает в силу определенных химических процессов, происходящих в данный момент в ее голове. Но когда чувства «отпускают», женщина приходит в ужас, кого ей приходилось терпеть рядом.

Вы не уверены в себе

Как правило, женщина, обладающая низкой самооценкой, чаще сталкивается с проблемным мужчиной, который тут же ее очаровывает. Такая женщина может быть уверена, что вытащила счастливый билет, и другой, более положительный партнер ее просто не светит, из-за чего «плохой парень» становится центром вселенной неуверенной в себе женщины. Он об этом знает и всегда этим пользуется.

Вы не знаете, кто вам нужен

Еще один тип женщин, которые легко попадаются в ловушки «плохих парней», — женщина, которая не знает, кто и что ей нужно. Она может находиться в отношениях с мужчиной, который совершенно ей не подходит, она не хочет терпеть его дальше, уходит, но уже совсем скоро находит партнера если не хуже, то приблизительно такого же типажа. Важно понять для себя, что именно вы ищите в мужчине, а чем никогда не будете мириться. Уже отталкиваясь от этих критериев, вы можете искать идеального партнера для построения крепких отношений.

Вам хочется, чтобы на вас обращали внимание

Как ни странно, это довольно популярная причина, почему женщина бросается в проблемные отношения. Очень часто мужчина, которого просто невозможно терпеть в быту, оказывается лакомым кусочком для любой женщины, так как в обществе он всегда на первом плане, его невозможно не заметить.