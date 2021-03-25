Женщина уличила Мадонну в краже своего старого фото для Instagram и прославилась

28-летняя австралийка Амалия Голди (Amelia Goldie) опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, что на оригинальном фото на самом деле изображена она сама и что лицо певицы вставлено в снимок с помощью графического редактора. По словам девушки, она обратила внимание, что звезда использовала ее фото еще в 2015 году. Тогда героиня материала попыталась связаться с командой певицы, но ее действия были безрезультатными. Публикация Голди набрала два миллиона просмотров и 315 тысяч лайков.