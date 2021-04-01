Сексолог рассказала, как мужчине добиться интима на первом свидании

Консервативные решения по-прежнему остаются самыми эффективными. Об этом NEWS.ru рассказала сексолог Ольга Кетоева.

По её словам, самым подходящим местом для первого свидания остаётся дорогой ресторан. Понравившуюся девушку также можно пригласить на мюзикл или романтическую комедию в кино. При хорошей погоде будет уместна и экскурсия на автомобиле по городским достопримечательностям. Главное — не перемудрить, иначе встреча закончится досрочно.

«Ни в коем случае не стоит идти на первом свидании в «слепые» рестораны, в которых всё проходит в темноте. На моей практике был и случай, когда мужчина заказал эротическую фотосессию с человеком, которого видел один раз», — Ольга Кетоева, сексолог.

Ни в коем случае не стоит идти на первом свидании в «слепые» рестораны, в которых всё проходит в темноте. На моей практике был и случай, когда мужчина заказал эротическую фотосессию с человеком, которого видел один раз.

Однако необязательно стараться впечатлить девушку огромными тратами на свидание — иногда может сработать и весьма бюджетный вариант с вечерней прогулкой и дальнейшим приглашением домой «на чай». Стоит только объяснить, что это временный вариант из-за сложившихся финансовых трудностей.

«Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстаёт в роли мамы, которой жалко ребёнка, хочется помочь ему, удружить и показать, что она не меркантильная», — отметила Кетоева.

Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстаёт в роли мамы, которой жалко ребёнка, хочется помочь ему, удружить и показать, что она не меркантильная, — отметила Кетоева.

«При любом сценарии не стоит забывать о манерах поведения и опрятном внешнем виде — это минимальные требования к мужчине, из-за несоблюдения которых у девушки точно сложится негативное впечатление о встрече. Не будет лишним подарить цветы — не столь дорогостоящий жест, который точно оценят по достоинству», — добавила Кетоева.

По мнению сексолога, главное — вести себя уверенно. Во многом исход свидания зависит от поведения мужчины.

Даже один поход в кино может приблизить к сексу. Здесь важно твоё поведение при встрече и твои разговоры. Если ты покажешься настоящим мачо, то, может, и на попкорн тратиться не придётся

Даже один поход в кино может приблизить к сексу. Здесь важно твоё поведение при встрече и твои разговоры. Если ты покажешься настоящим мачо, то, может, и на попкорн тратиться не придётся, — добавила Кетоева.