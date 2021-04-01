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Сексолог рассказала, как мужчине добиться интима на первом свидании

News.ru
1 час назад
Консервативные решения по-прежнему остаются самыми эффективными. Об этом NEWS.ru рассказала сексолог Ольга Кетоева.
Сексолог рассказала, как мужчине добиться интима на первом свидании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По её словам, самым подходящим местом для первого свидания остаётся дорогой ресторан. Понравившуюся девушку также можно пригласить на мюзикл или романтическую комедию в кино. При хорошей погоде будет уместна и экскурсия на автомобиле по городским достопримечательностям. Главное — не перемудрить, иначе встреча закончится досрочно.
«Ни в коем случае не стоит идти на первом свидании в «слепые» рестораны, в которых всё проходит в темноте. На моей практике был и случай, когда мужчина заказал эротическую фотосессию с человеком, которого видел один раз», — Ольга Кетоева, сексолог.
Ни в коем случае не стоит идти на первом свидании в «слепые» рестораны, в которых всё проходит в темноте. На моей практике был и случай, когда мужчина заказал эротическую фотосессию с человеком, которого видел один раз.
Однако необязательно стараться впечатлить девушку огромными тратами на свидание — иногда может сработать и весьма бюджетный вариант с вечерней прогулкой и дальнейшим приглашением домой «на чай». Стоит только объяснить, что это временный вариант из-за сложившихся финансовых трудностей.
«Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстаёт в роли мамы, которой жалко ребёнка, хочется помочь ему, удружить и показать, что она не меркантильная», — отметила Кетоева.
Достаточно объяснить ей ситуацию: она, безусловно, достойна похода в ресторан, но сейчас взяты кредиты на условное строительство торгового центра в Дубае. В этой ситуации женщина предстаёт в роли мамы, которой жалко ребёнка, хочется помочь ему, удружить и показать, что она не меркантильная, — отметила Кетоева.
«При любом сценарии не стоит забывать о манерах поведения и опрятном внешнем виде — это минимальные требования к мужчине, из-за несоблюдения которых у девушки точно сложится негативное впечатление о встрече. Не будет лишним подарить цветы — не столь дорогостоящий жест, который точно оценят по достоинству», — добавила Кетоева.
По мнению сексолога, главное — вести себя уверенно. Во многом исход свидания зависит от поведения мужчины.
Даже один поход в кино может приблизить к сексу. Здесь важно твоё поведение при встрече и твои разговоры. Если ты покажешься настоящим мачо, то, может, и на попкорн тратиться не придётся
Даже один поход в кино может приблизить к сексу. Здесь важно твоё поведение при встрече и твои разговоры. Если ты покажешься настоящим мачо, то, может, и на попкорн тратиться не придётся, — добавила Кетоева.
Собеседница NEWS.ru также считает, что в России пока что не прижились правила новой этики, поэтому лучше мужчине брать всю финансовую нагрузку на себя, а не просить «скинуться» на свидание.
Любовь,
18+
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