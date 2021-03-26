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Как подготовиться к сексу в душе и сделать его незабываемым

Рамблер
7 часов назад
У занятий сексом в душе есть масса преимуществ. Во-первых, вы можете делать это, даже если в квартире кто-то находится - все неловкие звуки заглушит вода. Во-вторых, никто из партнеров после полового акта не ринется в ванну, ведь вы уже здесь. И наконец, секс в душе - отличный способ разнообразить рутинную интимную жизнь.
Однако для того, чтобы все прошло идеально, нужно соблюдать несколько правил, которые помогут и получить удовольствие, и избежать травм. Подробнее - в материале "Рамблера".

Отложите мыло

Намыливать друг друга - очень эротичное занятие, но заниматься этим стоит лишь на этапе прелюдии. Переходя к половому акту, отложите мыло подальше. В противном случае, оно может попасть в промежность и стать сильным раздражителем для слизистой оболочки.

Заранее приготовьте презерватив

Разрывать упаковку мокрыми руками будет не очень удобно. К тому же, в процессе может пропасть настрой. Подготовьте контрацептив заранее и положите его рядом, чтобы можно было его без труда достать. И помните: вода не поможет предотвратить нежелательную беременность и уж точно не защитит от ИППП.

Будьте осторожны

Из-за обилия воды и мыла секс в душе может быть крайне травмоопасен. В порыве страсти довольно просто поскользнуться, удариться или свернуть полки с банными принадлежностями. Вот почему важно избегать резких движений и не опираться на края ванны или раковины. Чтобы не поскользнуться на мокром полу, обязательно постелите коврик или полотенце.
Любовь,
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