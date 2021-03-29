Сексолог объяснил, как найти идеальную вторую половину

Никаких «правильных» мест для знакомства с любовью всей жизни не существует. Своего человека можно встретить где угодно и когда угодно. Искать годами подходящие время и место смысла нет, считает эксперт в области семейных отношений, сексолог Дмитрий Гарин.

По его словам, «тот самый» человек обязательно окажется в поле зрения, как только тот, кто его ищет, откроется миру. Поэтому если желание вступить в длительные гармоничные отношения действительно искреннее, то стоит начать с самоанализа и разбора ошибок прошлого.

Начинать нужно с себя, со своего внутреннего мира. Станьте тем человеком, который привлекает как маяк. Сделайте так, чтобы ваш внутренний мир был по-настоящему прекрасен, и к вам начнут притягиваться лучшие из лучших, — приводит совет Гарина сайт Пятого канала.

Одним из главных условий — как для женщин, так и для мужчин — сексолог назвал необходимость отрешиться от предыдущих неудач. Негативный опыт не позволяет объективно оценивать потенциального партнёра. В итоге человек пытается разглядеть в окружающих не свой идеал, а лишь того, кто гарантированно не сможет ранить. Но чаще всего такой партнёр психологически слаб и не способен ответственно относиться к семейной жизни.