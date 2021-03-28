Как ухаживать за женщиной, чтобы не обвинили в харрасменте

Разговоры о новой этике и культуре взаимодействия между людьми становятся все более актуальными. Связано это с тем, что женщины начали открыто говорить о домогательствах со стороны мужчин. Не проходит и недели, чтобы в СМИ не появилось новой истории о насилии или превышении полномочий на рабочем месте. Безусловно, отмена старых правил и возникновение новых путает и вызывает негатив. "Рамблер" расскажет, как ухаживать за женщиной в 2021, чтобы потом вас не обвинили в харрасменте.

Что такое харрасмент

На самом деле, за непонятным словом скрывается довольно простое определение.

Харрасмент — это нежелательное внимание сексуального характера, к которому можно отнести намеки или прямые разговоры о сексе, щипки, хлопки, неуместные поглаживания.

Обещания продвинуться по карьерной лестнице или получить хорошую оценку за определенные действия сексуального характера тоже считаются харрасментом.

От обычного хамства харрасмент отличает зависимое положение жертвы. То есть возникновение харрасмента возможно только в случае, когда один человек имеет больше привилегий. Например, начальник и подчиненный, врач и пациент, преподаватель и студент.

Важно учитывать, что термин примеряется и по отношению к женщинам, и по отношению к мужчинам. Да, в основном, высокие должности в России занимают мужчины, но исключать превышения полномочий со стороны женщины тоже нельзя. И да, харрасмент не всегда направлен от мужчины к женщине и от женщины к мужчине. Иногда это лица одного пола.

Служебный роман

Харассмент — это форма дискриминации, когда человек пользуется своей властью, чтобы получить желаемую близость. Безусловно, офис — это место, где люди постоянно общаются, а любое общение может перерасти в симпатию. Однако желание познакомиться поближе с человеком, это не одно и то же с харрасментом.

Отношения на работе могут повлиять на качество вашей деятельности. Безусловно, многие работодатели считают служебные романы неизбежными издерж­ками производства. При этом не везде к служебным романам относятся нейтрально. Поэтому всю романтику лучше оставить вне офиса.

Главное, что вы должны понимать, ухаживая за человеком, что в основе гармоничного общения всегда находится уважение. Уважайте человека и его границы, не будьте навязчивым и не давите, не проявляйте агрессию, не угрожайте и не следите за человеком.

Увлеченность может казаться романтичной, но чрезмерная увлеченность может и оттолкнуть.

"Измерить" активность своих действий, можно с помощью простого диалога. Иногда проще спросить об ожиданиях потенциального партнера, чтобы сделать общение ясным.

Очень важный момент связан с объективацией. Не делайте комплиментов с сексуальным подтекстом, максимально избегайте пошлости и "сальных" намеков. Если хотите сделать комплимент, то пусть он будет касаться не красоты форм и внешности, а характера и чувства юмора.

Обратите внимание, что ваше личное отношение к человеку не должно влиять на количество похвалы его рабочих заслуг

Вы можете ситуативно отметить, что вам нравится рубашка человека, но никак не его внешность. Кстати, распространенный комплимент "вы сегодня прекрасно выглядите" тоже нельзя назвать уместным, так как он подразумевает, что в остальное время человек выглядит плохо.

Однако властное положение по отношению к объекту своей симпатии может ввести вас в заблуждение. Не забывайте, что подчиненный может просто бояться потерять работу. В любых отношениях важно активное и открытое согласие. То есть вы должны видеть, что человек действительно желает с вами общаться. Если вы не уверены, вы можете спросить об этом, но при этом вопрос должен звучать так, чтобы человек мог дать вам отрицательный ответ.

Именно поэтому лучше вынесли нерабочие отношения за пределы офиса и узнать, хочет ли он общаться с вами на равных позициях и что вы будете делать, в случае разрыва.

Что говорит закон

Если вы столкнулись с харрасментом, необходимо прямо объяснить человеку о том, что для вас подобное поведение неприемлемо. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Так как нейтралитет и молчание приводит к расшатыванию границ жертвы, которое может обернуться насилием.

Если заговор не помог, необходимо донести информацию до высшего руководства. Возможно, не только вы столкнулись с подобным отношением. Если и это не помогло, знайте, что на вашей стороне закон.