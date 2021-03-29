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Женщина наняла «мужчину для объятий» за 80 долларов в час

Мария Грибова
7 часов назад
Замужняя жительница США по имени Саския наняла профессионального «мужчину для объятий» за 80 долларов в час. Об это пишет The Sun.
Женщина призналась, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего мужа, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке. И вскоре она начала испытывать нехватку прикосновений. Тогда Саския обратилась в специальную службу, где смогла нанять «мужчину для объятий».
«Многие люди считают это странным, так как я замужем»,
— поделилась женщина. Однако она отметила, что ей все равно на мнение других людей. И добавила, что ее муж совсем не против.
Сообщается, что количество обращений за помощью профессионального «обнимателя» в США достигает 200 запросов в неделю.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Лариса Долина впервые рассказала о брате.
Любовь,Лариса Долина,
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