Женщина наняла «мужчину для объятий» за 80 долларов в час

Замужняя жительница США по имени Саския наняла профессионального «мужчину для объятий» за 80 долларов в час. Об это пишет The Sun.

Женщина призналась, что ей пришлось на некоторое время покинуть своего мужа, чтобы продолжить актерскую карьеру в Нью-Йорке. И вскоре она начала испытывать нехватку прикосновений. Тогда Саския обратилась в специальную службу, где смогла нанять «мужчину для объятий».

«Многие люди считают это странным, так как я замужем»,

— поделилась женщина. Однако она отметила, что ей все равно на мнение других людей. И добавила, что ее муж совсем не против.