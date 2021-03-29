Сексолог назвала признаки, выдающие мужчину-изменника

Сексолог Александра Миллер рассказала, по каким признакам можно вычислить изменника. Ее слова передает ФАН.

«Поведение партнера, который изменяет, может себя выдавать чрезмерной отчужденностью, либо наоборот услужливостью, но то, что оно поменяется — несомненно, особенно если секс на стороне яркий и дает массу мощных эмоций»,

— поделилась сексолог.

Также изменник может отличаться повышенной нервозностью, так как он постоянно рискует «попасться».

Специалист рекомендует обратить внимание на телефон мужчины. Если на нем стоит пароль, хотя раньше его не было, то это явный признак. Возможно, что партнер завел второй телефон.

В том числе может измениться внешний вид избранника. Например, он похорошел и начал ухаживать за собой, чтобы впечатлить любовницу.

«Попытайтесь открыто поговорить без претензий, возможно, это всего лишь мимолетная связь, которая возникла из-за семейной скуки. И вы сможете все исправить, ведь если вам изменяют физически — это не значит, что будет развод. На одном сексе не строятся отношения. Если нет более глубокой душевной близости, любовницы и любовники — это всего лишь заглушки в семейные гнезда. Выкинуть их из жизни можно с помощью мудрости, чуткости и целенаправленных действий»,

— цитирует сексолога ФАН.