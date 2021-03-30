По словам Сябитовой, выбор мужчины похож на покупку консервов. Ведущая предупредила женщин, что им не стоит ориентироваться при выборе супруга только на «упаковку». Она объяснила, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт.
Поэтому, по мнению Сябитовой, женщинам необходимо относиться к мужчинам как к консервным банкам. «Стремясь к идеальности внешних форм, лучше учитывайте то, что скрыто внутри, специфику мышления и поведения человека, его биографию», — подытожила ведущая.