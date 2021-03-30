Причин возникновения боли может быть невероятно много.

Конечно, в большинстве случаев секс доставляет одно удовольствие, но иногда женщина не может похвастаться приятными ощущениями. Что самое неприятное, многие женщины не собираются говорить об этом партнеру, что превращает секс буквально в пытку, а мужчина об этом даже не догадывается. Мы разберем основные причины боли и подскажем, как ненавязчиво сообщить об этом мужчине.

Боль из-за сухости

Даже здоровые женщины время от времени сталкиваются с проблемой сухости во время секса. Наш организм не компьютерная система, а значит, предсказать, в какой момент произойдет конфуз из-за отсутствия смазки, невозможно.

Если вы знаете, что подобная ситуация не редкость в вашей интимной жизни, не отказывайтесь от близости, просто предложите партнеру дополнительные средства для увлажнения, не вдаваясь в физиологические подробности. Адекватный мужчина всегда поймет что к чему и не будет задавать лишних вопросов, если вы стесняетесь.

Боль из-за травмы

Причин, по которым половые органы могут быть повреждены, может быть великое множество — от операционных травм до случайных повреждений. Конечно, лучше всего воздержаться от секса на время, пока поврежденные ткани не заживут. Но все же, если желание слишком сильное, можно попробовать сделать «это» аккуратно. Партнер обязательно должен быть предупрежден о том, что в этот период с вами нужно быть аккуратнее, попросите его не спешить и прислушиваться к вам в процессе.

Боль из-за инфекции

Неприятные ощущения могут возникать по причине раздражения или зуба в области половых органов. Очень часто подобные симптомы сопровождают инфекционные заболевания, которые могут приносить дискомфорт не только самому носителю, но и передаться партнеру, а потому в случае возникновения подобных ощущений не затягивайте с походом к специалисту — ситуация может быть очень серьезной. Половой акт, естественно, лучше отложить, пока не исчезнут неприятные ощущения во время контакта.

Боль из-за стресса

Напряжение, как известно, приводит к сокращению мышц, из-за чего партнер не может совершить полноценный половой акт. К сожалению, решить проблему без помощи специалиста здесь вряд ли получится, так как психологический зажим не даст вам в полной мере насладиться близостью. Не стоит утаивать этот момент от мужчины, так как понять, что с вами происходит, он не может. Молчать и терпеть — не наш метод.