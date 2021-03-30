Хороший секс и любовь: возможно ли одно без другого?

Многие женщины уверены, что интим без чувств невозможен. Так ли это на самом деле?

Владислава Петлер

Клинический психолог, трансперсональный тренер, тренер Karmalogic, таро-расстановщик, автор и основатель центра развития личности Visionerium.

Можем ли мы приготовить пирог без ванили? Вполне, и вряд ли кто заметит разницу. Труднее приготовить пирог без масла и яиц, но тоже возможны варианты. А реально ли сделать пирог без муки? Наши родители и представить себе такого не могли, а сейчас есть целый ассортимент альтернативной выпечки. И ведь на каждый из этих пирогов найдется свой любитель или свой критик. Одни попробуют ароматную сдобу и возвращаться к суррогату не захотят. Другие ни за что не пожертвуют простотой вкуса ради лишних калорий.

Мне кажется, что и с другими чувственными удовольствиями точно так же. А секс, как ни крути, одно из самых сильных переживаний. При выборе формата сексуальных отношений мы ориентируемся на наши потребности: чего мы хотим в данный момент? Какие характеристики отношений для нас наиболее важны в текущий период жизни? Драйва, легкости, безбашенности или глубины, любви, слияния?

Если вы умеете и любите «готовить», идеально знаете техническую сторону процесса, то для качественного секса вам не нужно много ингредиентов в виде любви, нежности, доверия. Достаточно желания и отсутствия предубеждения. А для этого необходимо научиться слушать себя и свое тело, перестать стыдиться искренних желаний, ведь только так вы можете получить истинное удовольствие. С другой стороны, именно любовь, привязанность, доверие делают секс актом слияния, превращают его в магию между двумя людьми.

Я предпочитаю уходить от стигм — «хорошо» или «плохо». Секс бывает разным. И то, какой он сейчас у вас, зависит только от ваших актуальных предпочтений.

Сегодня мне кажется странным, когда любви поют дифирамбы, а секс без чувств незаслуженно порицается. У каждой формы выражения сексуальности есть свои плюсы и минусы. А уж насколько плюсы перевешивают минусы, взвесить можете только вы и ваш партнер.

Секс без любви: плюсы

Меньше драмы. Секс без любви — это весело, там меньше обязательств, страхов не удовлетворить партнера, испортить отношения неосторожным словом или действием.

Больше фантазий. По той же причине легче предложить партнеру самые запретные темы, ведь нет страха испортить отношения и столкнуться с разочарованием партнера.

Новые впечатления. Секс без любви открывает нам возможность пробовать отношения с разными партнерами. И, возможно, это отличное время для экспериментов и поисков без лишней ревности и страданий.

Секс без любви: минусы

Чувственный потолок. Секс без любви может сопровождаться фееричными оргазмами, но то, что называют выходом в астрал и слиянием душ, без любви не происходит. Чтобы превратить секс в магическое действо, нужны чувства.

Недоверие. Любовь — это про безопасность. Чувства позволяют раскрывать себя в сексе. Часто много девушек не могут достичь удовольствия с партнером, к которому не испытывают любви именно из-за отсутствия доверия и возможности расслабиться.

Механистичность. Секс без любви часто напоминает комплекс физических упражнений. Цель партнеров — не заняться любовью, а получить оргазм. Часто такой секс по уровню удовлетворения от контакта сильно уступает сексу по любви.

Возможен ли хороший секс без любви? Безусловно.