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Что такое смешанный оргазм и как его добиться

Рамблер
6 часов назад
Смешанным оргазмом, как правило, называют тот, что получен посредством одновременной стимуляции вагины и клитора. Однако он также может включать в себя и другие зоны. Подробнее о том, как добиться смешанного оргазма, который в разы ярче и дольше обычного - в материале "Рамблера".

Естественный

Прежде, чем перейти к сексу с партнером, изучите свое тело самостоятельно. Попробуйте по-разному касаться клитора, чтобы выяснить, на какие движения тело откликается больше всего. Так вам будет гораздо проще объяснить мужчине в постели, как доставить вам удовольствие.

Правильная поза

Проще всего добиться многогранного наслаждения в позе наездницы или "догги-стайл". Именно в этих позициях хорошо стимулируется клитор, которому нужны легкие движения, и вагина, отвечающая на сильное давление со стороны партнера.

Секс-игрушки

В магазинах для взрослых существует огромное разнообразие приспособлений, способных открыть новые грани женской сексуальности. Необходимо лишь изучить рынок и выбрать то, что кажется привлекательным именно вам.
Любовь,
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