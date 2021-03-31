Что такое смешанный оргазм и как его добиться

Смешанным оргазмом, как правило, называют тот, что получен посредством одновременной стимуляции вагины и клитора. Однако он также может включать в себя и другие зоны. Подробнее о том, как добиться смешанного оргазма, который в разы ярче и дольше обычного - в материале "Рамблера".

Естественный

Прежде, чем перейти к сексу с партнером, изучите свое тело самостоятельно. Попробуйте по-разному касаться клитора, чтобы выяснить, на какие движения тело откликается больше всего. Так вам будет гораздо проще объяснить мужчине в постели, как доставить вам удовольствие.

Правильная поза

Проще всего добиться многогранного наслаждения в позе наездницы или "догги-стайл". Именно в этих позициях хорошо стимулируется клитор, которому нужны легкие движения, и вагина, отвечающая на сильное давление со стороны партнера.

Секс-игрушки