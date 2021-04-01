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Новые позы, ролевые игры и не только: как играть в фанты в постели

Рамблер
4 часа назад
Разнообразить сексуальную жизнь поможет игра в фанты в формате 18+. Подробнее о том, как к ней подготовиться - в материале "Рамблера".
Для начала составьте несколько колод: позы, переодевания, эксперименты и места. После этого дайте волю фантазии: партнеры должны выписать свои самые сокровенные сексуальные желания и положить их в подходящую колоду. Постарайтесь вспомнить обо всем, что вы когда-либо мечтали осуществить в постели, карточек должно получиться достаточно для того, чтобы сохранился эффект неожиданности.
Далее один из партнеров достает по карте из каждой колоды, а затем пара немедленно осуществляет задуманное. Преимущество этой игры в том, что уже после первого хода она может закончиться бурным сексом, а значит, впоследствии вы сможете играть в нее еще очень долго.
Кроме того, фанты в постели помогут раскрепоститься обоим партнерам, даже если раньше им было стыдно признаваться о своих фантазиях вслух.
Однако в порыве страсти не стоит забывать и о безопасности. Во избежание неприятных ситуаций, у каждого участника есть право отказаться от той или иной "игры", если она кажется ему неприемлемой.
Любовь,
18+
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