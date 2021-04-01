Новые позы, ролевые игры и не только: как играть в фанты в постели

Разнообразить сексуальную жизнь поможет игра в фанты в формате 18+. Подробнее о том, как к ней подготовиться - в материале "Рамблера".

Для начала составьте несколько колод: позы, переодевания, эксперименты и места. После этого дайте волю фантазии: партнеры должны выписать свои самые сокровенные сексуальные желания и положить их в подходящую колоду. Постарайтесь вспомнить обо всем, что вы когда-либо мечтали осуществить в постели, карточек должно получиться достаточно для того, чтобы сохранился эффект неожиданности.

Далее один из партнеров достает по карте из каждой колоды, а затем пара немедленно осуществляет задуманное. Преимущество этой игры в том, что уже после первого хода она может закончиться бурным сексом, а значит, впоследствии вы сможете играть в нее еще очень долго.

Кроме того, фанты в постели помогут раскрепоститься обоим партнерам, даже если раньше им было стыдно признаваться о своих фантазиях вслух.