3 причины, почему вы должны обрадоваться расставанию

Отношения заканчиваются, но это не повод печалиться. WomanHit подбадривает вас и готовит к новым свершениям

Огромные букеты, шоколадки и ужины в дорогих ресторанах — отношения всегда начинаются красиво. Но спустя пару месяцев, а может и лет, вас поджидает точка, в которой нужно решить — оставаться с человеком или уходить от него. Если вы выбираете второй вариант, мы готовы вас поддержать и дать понять, что время прошло не зря.

Больше никаких чужих проблем

Встречаясь с кем-то, мы постепенно знакомимся с их друзьями, семьей, коллегами и начинаем за всех переживать!

С увеличением числа людей в вашей жизни растет и ответственность, которую вы ощущаете.

Не хочется забыть про день рождения его лучшего друга, поздравить тетю с рождением малыша или подготовить сюрприз на годовщину свадьбы родителей. А к праздникам еще и плюсуются личные проблемы.

Если вы эмпатичная и добрая натура, то наверняка в курсе личной жизни каждого «товарища» — от бесконечных разговоров и советов может разболеться голова. Но, ура, теперь можно всех забыть! Его друзья постепенно перестанут с вами контактировать, родственники прекратят это сразу же, а значит в прошлое уйдут все их проблемы вместе взятые.

Возможность открыть себя

Как давно вы думали о том, чтобы просто посидеть в тишине и насладиться, например, звуком горящей свечи или пением птиц у окна? Вам повезло, если даже живя с парнем вы смогли сохранить личное пространство и уделять достаточно времени общению с собой, но, увы и ах, это удается меньшинству. Остальные с удовольствием обнаружат, что теперь им стало дело не только до общих забот, но и до своих личных.

Никаких моральных рамок

Будучи в отношениях, мы по этическим соображениям стараемся не флиртовать с другими мужчинами, а о случайном поцелуе или сексе на одну ночь не может идти и речи. Но кто сказал, что вам запрещено это делать после расставания? Каждый выбирает свою тактику выхода из пессимистичного настроения. Может быть, вам удастся излечиться через пару свиданий или пару новых партнеров?