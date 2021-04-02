Три способа улучшить секс, подтвержденных наукой

Подруги, женские форумы и глянцевые журналы советуют десятки различных способов для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. Вот только далеко не все из них действительно работают.

Однако наука не стоит на месте, и ученым уже удалось выявить ряд ключевых составляющих идеального секса. Подробнее о них - в материале "Рамблера".

Громкие стоны

Исследование Элизабет Бабин подтвердило теорию о том, что люди, которые не сдерживают эмоций во время секса, получают от занятий любовью гораздо больше удовольствия, чем те, кто стесняется смутить соседей. Громкие стоны женщины помогают мужчине понять, что он все делает правильно и вдобавок к этому возбуждают лучше чего бы то ни было.

Объятия

Если ваш партнер, едва достигнув оргазма, отворачивается к стенке и засыпает - вам пора серьезно поговорить. Согласно ряду исследований , объятия и поцелуи после полового акта делают людей счастливей не только в интимной жизни, но и в отношениях в целом.

Фантазии