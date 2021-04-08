Почему женщины занимаются любовью с экс-бойфрендами

Пока одни думают, что два раза в одну реку не войдешь, другие поддаются искушению и вновь бросаются в омут страсти с бывшим партнером. Недавнее британское исследование показало, что из 2 000 опрошенных больше половины признались, что секс с экс-бойфрендом был ярче, чем с нынешним возлюбленным. Более того, они часто представляют бывшего в постели. Узнайте, почему так происходит, от женщин, которые решили разжечь потухший костер страсти еще раз.

Среди опрошенных каждый третий рассказал, что тайно писал экс-любовнику, а половина женщин и треть мужчин признались, что спали с бывшими. Четыре британки поделились своими историями о том, как поставили чувства на повтор и занялись сексом с мужчинами, с которыми расстались. Вот их впечатления от горячих интрижек.

Пообещала себе, что такое больше не повторится

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27-летняя Джорджия Картер (Georgia Carter) из Болтона изменила своему нынешнему бойфренду Адаму с бывшим парнем Ли. Затея не привела ни к чему хорошему.

Ли был первой любовью Джорджии, и когда их отношения закончились, сердце девушки было разбито. Молодые люди встречались 1,5 года, но потом бойфренд бросил британку, не объясняя причин. Несмотря на это, Ли продолжал время от времени писать Джорджии и морочить ей голову.

Через несколько месяцев бывший парень объявился вновь и попросил о встрече. Джорджия поддалась соблазну и провела с ним ночь. Ли твердил тогда, что сделал большую ошибку и хочет вернуть ее обратно. Когда эмоции улеглись, девушка хорошо подумала и решила двигаться дальше, оставив бывшие отношения в прошлом. Она заблокировала экс-бойфренда в соцсетях и через два года познакомилась с нынешним партнером, Адамом.

Полгода все шло замечательно, пока Джорджия не встретила на одной вечеринке своего бывшего. После нескольких бокалов спиртного экс-любовники снова оказались в постели. Секс был ярким, но на утро девушку начало терзать чувство вины. Она пообещала себе, что это больше не повторится, но образ Ли продолжал преследовать ее.

Через некоторое время девушка сдалась и опять написала экс-бойфренду. У них снова случился секс. Так происходило несколько раз: они не виделись по несколько месяцев, тогда Джорджия вновь срывалась и возобновляла связь. Адам начал подозревать что-то неладное. В конце-концов девушка ему во всем созналась. Любимый мужчина решил расстаться с ней.

Сейчас Джорджия окончательно вычеркнула Ли из своей жизни. Встречи с ним были самой большой ее ошибкой. Девушка пытается вернуть Адама, но понадобится много времени, чтобы он поверил ей опять.

Секс с бывшим не дает возможности найти новую любовь

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33-летняя Мари-Роуз из Ноттингема до сих пор встречается для жарких ночей с экс-бойфрендом, 35-летним строителем. Секс с ним ей нравится, но эта связь не дает ей возможности двигаться дальше.

Мари-Роуз одна воспитывает двоих детей. Она бы с радостью начала жизнь с чистого листа, но объятия бывшего не позволяют вырваться из замкнутого круга. Мари начала встречаться с ним, когда ей было 20 лет. Отношения продлились полгода, и молодые люди поняли, что не подходят друг другу.

Женщина хотела двигаться дальше, но продолжала общаться с бывшим по телефону, оставшись с ним в дружеских отношениях. Так длилось несколько лет, а потом они опять оказались в одной постели. Хотя на тот момент ни он, ни она не состояли в отношениях с другими, Мари понимала, что такие встречи не принесут ей пользу, ведь у них были совершенно разные цели в жизни.

Тем не менее, женщину тянет к бывшему, как магнитом. Секс с экс-партнером снимает напряжение и не нагружает обязательствами. Связь между ними останавливает ее от поисков новой любви. Мари продолжает встречаться с бывшим, но понимает, что когда он найдет девушку, то забудет о ней. Женщина просто ждет, когда все закончится само собой.

Называла имя бывшего во время секса с другим

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28-летняя Мелисса Джейн (Melissa Jayne) из Манчестера после расставания с каждым из бывших партнеров вновь бросалась в омут страсти. Девушка признается, что стала зависима от секса с экс-бойфрендами. Мелисса утверждает, что впечатления во время занятий любовью с ними намного лучше, потому что оба знают предпочтения друг друга в постели.

Мелисса четыре раза состояла в серьезных отношениях. С одним из бывших партнеров она продолжает проводить ночи и сейчас, несмотря на то, что с момента их расставания прошло уже 7 лет. Друзья считают ее сумасшедшей, но девушка уже не может остановиться.

Было так, что Мелисса приревновала одного с экс-партнеров к его девушке, но поняла, что не имеет на это права и перестала с ним видеться. Тем не менее, она продолжает встречаться с бывшими. Общение с ними создает проблемы, когда Мелисса начинает новые отношения – мало кому нравится ее тесная связь с прошлым. Однажды она даже назвала имя бывшего во время секса с нынешним любовником. После этого они расстались.

Мелисса думает, что избавится от своей страсти, когда встретит настоящую любовь. А пока этого не случилось, продолжает проводить крутить интрижки с экс-бойфрендами.

Слежка за бывшими в соцсетях

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23-летняя Эллен Пеппер из Ратленда следит за жизнью бывших парней в соцсетях и проверяет их страницы каждый день. У нее было два серьезных романа, но даже после расставания девушка не перестает следить за их судьбой. Она не может заставить себя удалить экс-бойфрендов из друзей.

Эллен продолжает наблюдать, как развиваются события в жизни бывших, и каких девушек они добавляют в друзья после нее. Это разрушает самооценку Эллен, потому что она начинает сравнивать себя с ними. Тем не менее, остановиться не может.

Эллен расстраивается, видя милые фотографии экс-бойфрендом с их нынешними подругами. Она даже немного ревнует, потому что парни называют своих пассий теми же словами, что и когда-то ее. Но девушка находит в слежке и позитивные моменты. Она анализирует то, что ей не нравится в бывших партнерах, чтобы избежать ошибок в новых отношениях.

Психологи говорят, что возвращение к прошлому происходит по нескольким причинам. Иногда люди долго не могут найти нового партнера, поэтому возвращаются к экс-любовникам в поисках утешения и ласки. Приятные воспоминания позволяют расслабиться и избавиться от чувства фрустрации.

В другом случае бывшие партнеры хотят начать отношения сначала, но такое решение чревато плохими последствиями. Чтобы не наломать дров еще раз, нужно хорошо подумать, стоит ли ложиться в постель с экс-любовником, ведь это может только разбередить старые раны.

Часто пары, которые расстались, оказываются в одной постели опять, потому что так проще. Они уже знают предпочтения друг друга, а в новых отношениях нужно прилагать усилия, чтобы «притереться».