Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов, — отметил врач в беседе с РИА Новости.

При этом небольшие перерывы на несколько дней или даже недель — нормальны, но две недели не должны превратиться в несколько месяцев. Для мужчин 40+, например, в таком случае возрастает риск вообще не вернуться в «игру», подвёл итог Кульгавчук.