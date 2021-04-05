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Названы болезни, развивающиеся при отсутствии секса

News.ru
13 минут назад
Сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал самые опасные последствия долгого сексуального воздержания для мужчин и женщин. В первую очередь речь о психологических проблемах.
Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов, — отметил врач в беседе с РИА Новости.
Среди наиболее распространённых заболеваний у женщин — миома или «монашья болезнь», мастопатия или неврастения.
Для мужчин опасность представляют всевозможные проблемы с урогенитальным трактом, эректильная дисфункция, снижение полового влечения, ранняя андропауза.
При этом небольшие перерывы на несколько дней или даже недель — нормальны, но две недели не должны превратиться в несколько месяцев. Для мужчин 40+, например, в таком случае возрастает риск вообще не вернуться в «игру», подвёл итог Кульгавчук.
Ранее NEWS.ru писал, что сексолог рассказала, как мужчине добиться интима на первом свидании. Консервативные решения по-прежнему остаются самыми эффективными.
Любовь,Самые сексуальные,Красивый секс,Евгений Кульгавчук,РИА Новости,
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