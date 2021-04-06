Аналитики одного из известных тренинг-центров провели опрос и выявили, что большинство женщин одновременно с приходом тепла ощущают себя более привлекательными. Результаты подтверждают и медики: оказывается, наше либидо может впасть в спячку, а в марте-апреле проснуться и выдать удвоенную любовную энергию!

Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает, что вовсе не стоит противиться законам природы.

Хочется страсти, любви и взаимности – весна волшебным образом меняет настроение и мужчин, и женщин. Причина, конечно же, не только в теплых солнечных лучах, но и в гормонах, которые в этот период устраивают в организме настоящую бурю.

Комментарий специалиста: «Человек, как и животные, подчиняется законам природы, хочется ему того или нет, – констатирует Виталий АЗУРОВ. – Солнце дает сигнал – и запускается целый ряд процессов, определяющих в том числе и поведение. То самое игривое настроение – результат повышения выработки серотонина, который отвечает за хорошее настроение, оптимизм и интерес к противоположному полу. Больше солнца – больше витамина D, который, в свою очередь, стимулирует производство главного мужского гормона желаний – тестостерона. В эту пору девушкам хочется флиртовать и надевать юбки покороче, а мужчины реагируют на их прелести как мартовские коты.

Параллельно с этим идет снижение мелатонина – особого вещества, отвечающего за желание поспать подольше (он же известен и как блокировщик тестостерона). Доказано также, что прогулки теплыми весенними вечерами способствуют и выработке эндорфина – гормона удовольствия.

Кстати, на такой коктейль любви, разливающийся по всему организму, активнее реагируют именно дамы. А всё потому, что у сильного пола тестостерон вырабатывается круглогодично, весной лишь поднимается его уровень. А вот гормональный фон у женщин гораздо более сложен, на него влияет не только фаза цикла, но и погода за окном».

* АРОМАТЫ БЬЮТ МУЖИКОВ НИЖЕ ПОЯСА

Как же непросто мужчинам удерживать себя в руках, когда кругом девушки в коротких юбочках! После стольких месяцев зимы, когда все были утеплены в пуховики, и на глаза не попадалось буквально ни сантиметра обнаженного тела, такие «раздражители» буквально сводят с ума представителей сильного пола. Весна будит в них животное начало самца. Ну а дамы этому только способствуют, им очень хочется флирта, новых отношений и бурных романов.

Комментарий специалиста: «Именно весной девушки получают больше всего комплиментов, но, оказывается, причина не только во внешнем виде, но и в особых ароматах, которые от них струятся, – объясняет Виталий АЗУРОВ. – Чем теплее, тем активнее выделяет наше тело особые запахи, в том числе и пот, который, как известно, самый сильный феромон. Солнышко сияет – меньше одежды. А значит, эти ароматы распространяются вокруг без препятствий, привлекая внимание противоположного пола.

Реакция окружающих повышает самооценку женщин, они начинают еще больше времени и сил уделять внешнему виду. Новые прически, открытая одежда, яркий макияж, – восхищенные взгляды обязывают держать себя в тонусе. Если же этого не произошло и вы по-прежнему чувствуете себя вялыми и раздражительными, обратите внимание на свое меню. Добавьте продуктов, богатых триптофаном – особой аминокислотой, которая стимулирует выработку серотонина, таких как сыр и молочные продукты, яйца, крупы, бобовые, горький шоколад и другие. Поднять уровень нужных гормонов также помогают фитнес, гастрономические удовольствия и приятные мысли».

* НАЗНАЧЬТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИСТАВАНИЯ

Весенний всплеск – самое время для перемен и в интимном плане. Сексуальные новации встряхнут и освежат даже застоявшиеся отношения. Но, вопреки стереотипу, ждать в этом вопросе мужской инициативы не стоит: согласно многочисленным исследованиям, современные джентльмены предпочитают подождать, когда первый шаг сделает их любимая. Но не всегда весна решает все проблемы.

Комментарий специалиста: «Если март и апрель наградили вас не игривым настроением, а хандрой, поможет интимная терапия, – продолжает Виталий АЗУРОВ. – Занимаясь любовью, вы не только получаете удовольствие, но и вырабатываете так нужные сейчас организму повышенные дозы эндорфинов и, что самое главное, дофамина. Он не только успокаивает ваше эмоциональное состояние, но и способствует лучшей концентрации, и даже, по мнению некоторых исследователей, помогает в борьбе с раковыми новообразованиями на начальных стадиях. К тому же регулярный секс укрепляет иммунитет и помогает противостоять весенним вирусам.

Встряхнуть отношения просто необходимо, особенно если вы вместе уже не один год. Вот несколько способов сделать это.

Классическая «Камасутра». Древнеиндийский трактат об искусстве любви не теряет своей актуальности на протяжении многих веков. Воспользуйтесь знаниями мудрецов. Можно составить для себя даже специальное «секс-расписание» – выбирать определенные позы на каждый день.

Часто ли вечером вы обращаетесь к партнеру с вопросом «Что мы сегодня будем есть?». Наверняка эта тема – одна из самых насущных в любой семье. Попробуйте составить «меню» и для ваших любовных практик. Например, запишите три желания, которые вы хотели бы подать «на закуску», в качестве «основного блюда» или «на десерт». Например, «закуска» – массаж, поглаживание спины, покусывание мочек ушей; «основное блюдо» – любимые секс-позиции; «десерт» – поглаживание, объятия.

Телесные практики. Попробуйте начинать интим с долгой прелюдии, включающей длительные ласки и массаж за пределами эрогенных зон. То есть не кидайтесь сразу к груди или области паха. Купите хорошее масло, приглушите свет или зажгите свечи, создайте правильную атмосферу, гладьте друг друга везде, но не касайтесь интимных мест. Не начинайте заниматься любовью, пока не разогреете друг друга настолько, чтобы желание буквально захватило вас.

Смените роли. Часто в паре каждый берет на себя свою обязанность в постели: один ведет, а другой – следует. Кто-то более активен, а кто-то «позволяет себя любить» (и, кстати, не всегда в пассивной роли оказывается женщина). На практике чаще мужчины склонны к тому, чтобы следовать за желаниями любимой. На время попробуйте изменить привычный сценарий. Обговорите заранее, кто теперь будет приставать, а кто – разрешать себя соблазнять. И ваша сексуальная жизнь заиграет новыми красками.

Ролевые игры. Особенно рекомендованы для пар со стажем. За столько лет, а то и десятилетий партнеры так привыкают друг к другу, что буквально становятся родными, а вот страсть, увы, улетучивается. Игра в «незнакомцев» поможет отстраниться и посмотреть на любимых другими глазами, а значит, заново влюбиться. Вы можете договориться и прийти в один и тот же бар, где супруг попытается пристать к жене, «познакомиться» и весело провести вместе вечер. Есть и другие сценарии. К примеру: «у меня сломалась машина». Один из вас зовет на помощь, второй спешит на выручку – игра начинается.

Обратите внимание на свои СМС-ки. Отправляйте второй половинке не только списки продуктов, но и пикантные сообщения. Например, обрисуйте, что на вас надето, или что думаете о партнере. Расскажите, чего особенно ждете вечером. Такая переписка называется «секстинг», она помогает распалить желание – и ваша встреча превратится в фейерверк страсти!