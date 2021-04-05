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«В 12 часов раздался стук в окно»: Лев Лещенко раскрыл подробности первой брачной ночи с женой

Teleprogramma.proиещё 5
7 часов назад
Артист и певец Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил первую брачную ночь со своей второй женой Ириной. Лев Лещенко с женой и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
«В 12 часов раздался стук в окно»: Лев Лещенко раскрыл подробности первой брачной ночи с женой
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«В этой истории нет ни слова неправды. Мы легли с Ириной спать. У нас не было кровати. Разложили диван в большой комнате. В 12 часов раздался стук в окно. Я сначала подумал, что прилетела какая-то птичка. Раздернул занавеску, а там на балконе стоял мужчина. Я спрашиваю: «Как вы попали сюда?» Он рассказал, что был у соседки и внезапно вернулся муж из командировки. Я его пропустил, но попросил больше не повторять такого трюка».
Лев Лещенко Как отметил Лещенко, через неделю к его жене в гости приехала подруга из Венгрии. «Мы выходим в гостиную, а за занавеской стоят уже два мужчины. Позже я стал через черный ход их выпускать. Через полгода соседка уехала жить в Швецию и наши неприятности закончились», — заметил артист. больше по теме
Лев Лещенко — народный артист РСФСР. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лещенко лауреат многих международных конкурсов. Смотрите также:
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