«В 12 часов раздался стук в окно»: Лев Лещенко раскрыл подробности первой брачной ночи с женой

«В этой истории нет ни слова неправды. Мы легли с Ириной спать. У нас не было кровати. Разложили диван в большой комнате. В 12 часов раздался стук в окно. Я сначала подумал, что прилетела какая-то птичка. Раздернул занавеску, а там на балконе стоял мужчина. Я спрашиваю: «Как вы попали сюда?» Он рассказал, что был у соседки и внезапно вернулся муж из командировки. Я его пропустил, но попросил больше не повторять такого трюка».