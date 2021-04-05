3 cекрета позы догги-стайл: как получить максимальное удовольствие

Догги-стайл – одна из классических и, если верить исследованиям, любимейших мужских поз в сексе. Неудивительно, ведь она позволяет рассмотреть изгибы женского тела с самого пикантного ракурса. Однако, чтобы получить от процесса наивысшее наслаждение, следует соблюдать ряд правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ласки руками

Одной рукой партнер придерживает вас за бедра, а другой - ласкает клитор. В догги-стайл сделать это сложнее, чем, к примеру, в позе наездницы, но все-таки вполне возможно. И уж если партнер намерен довести вас до оргазма, для него это не составит труда.

Не спешите

Многие мужчины в этой позиции набирают максимальную скорость, из-за чего секс длится недолго. Если вас не устраивает такое положение вещей, поговорите с партнером и попросите его быть медленнее и нежнее. Другой темп непременно добавит новых ощущений.

Позаботьтесь о безопасности