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3 cекрета позы догги-стайл: как получить максимальное удовольствие

Рамблер
5 часов назад
Догги-стайл – одна из классических и, если верить исследованиям, любимейших мужских поз в сексе. Неудивительно, ведь она позволяет рассмотреть изгибы женского тела с самого пикантного ракурса. Однако, чтобы получить от процесса наивысшее наслаждение, следует соблюдать ряд правил. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Ласки руками

Одной рукой партнер придерживает вас за бедра, а другой - ласкает клитор. В догги-стайл сделать это сложнее, чем, к примеру, в позе наездницы, но все-таки вполне возможно. И уж если партнер намерен довести вас до оргазма, для него это не составит труда.

Не спешите

Многие мужчины в этой позиции набирают максимальную скорость, из-за чего секс длится недолго. Если вас не устраивает такое положение вещей, поговорите с партнером и попросите его быть медленнее и нежнее. Другой темп непременно добавит новых ощущений.

Позаботьтесь о безопасности

Многие взрослые люди по сей день считают, что в некоторых позах даже без контрацептивов можно избежать беременности. Однако это большое заблуждение. Если вы предохраняетесь посредством прерванного полового акта, в догги-стайл сделать это будет куда сложнее - можно не успеть вовремя разъединиться.
Любовь,
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