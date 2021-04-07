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Мне 41 год, и я очень жалею, что моя молодость пришлась на 90-е, а не на нынешнее время. Сейчас молодежь куда более раскрепощенная, они не боятся экспериментов и, как минимум, знают, что качественный секс - это удовлетворение обоих партнеров, а не только мужчины.

Мне же потребовались годы, чтобы приучить мужа к оральным ласкам. Я говорю о том виде секса, когда мужчина ублажает женщину, а не наоборот. Как и многие представители сильного пола советской закалки, он считал куннилингус чем-то грязным, постыдным и мерзким, "недостойным нормального мужика". При этом от минета не отказывался никогда, а на вопрос чем первое отличается от второго отвечал многозначительным молчанием.

Долгое время я терпела такое отношение. Старалась оправдать любимого - он же не виноват, что вырос на таких установках. Но спустя несколько лет я осознала, что мне хочется секса с другим. Просто потому, что супруг не удовлетворяет меня в полной мере и игнорирует мои желания. При этом я продолжала любить его, но неполноценность нашей сексуальной жизни регулярно доводила меня до истерик.

Я решила серьезно поговорить с мужем, а после разговора предложила посмотреть "женское порно" - в таких фильмах делается большой акцент на удовольствии женщины, чего не встретишь в обычных порнофильмах. На удивление супруг согласился.

В первой же сцене главный герой перешел к оральным ласкам, и я заметила, что муж возбудился, хоть виду и не подавал. Подождав еще 10 минут, предложила ему попробовать. Думала, он психанет, а он согласился. Поначалу он делал это растерянно и неумело, но вскоре ему как будто понравилось, и он стал активнее.

Невероятно, но я даже получила оргазм.

Через неделю он уже сам предложил заняться этим, все его предрассудки как рукой смыло. Теперь жалею, что не завела этот разговор раньше.