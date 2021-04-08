Секс на пьяную голову: женщины рассказали, что они вытворяли

Британцы любят заниматься сексом по пьяни, и этот факт даже доказан исследованиями. Результаты недавнего опроса жителей разных стран показали, что в Великобритании больше остальных предпочитают хорошенько зарядиться алкоголем перед соитием. Эти пять женщин – не исключение. Они честно рассказали в том, какие секс-чудеса вытворяли после бурных вечеринок.

Читайте о сексуальных сумасшествиях пяти британок, в которых они откровенно признались, в нашем материале.

Лондонские ученые недавно проводили исследование на тему связи секса и алкоголя. В нем приняли участие 22 289 человек со всего мира. Британцы оказались самыми большими любителями выпить перед актом любви.

Но, как вы знаете, алкоголь и секс не всегда создают хорошую комбинацию. Откровенные признания этих пяти женщин – тому прямое доказательство.

«У меня был пьяный лесбийский перепихон с бизнес-клиенткой»

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29-летняя Флик Уоллингем (Flick Wallingham) из Лондона рассказала, что после разрыва с бойфрендом поехала в рабочую командировку. Она сидела в баре и познакомилась там с шикарной блондинкой по имени Хлои. Девушки вместе пили, веселились и решили продолжить вечеринку в отеле.

В такси они, неожиданно для себя, начали целоваться. Добравшись до отеля, новоиспеченные подруги выпили все, что было в мини-баре, и разделись. Девушки занимались сексом, где только могли, и делали такие бесстыдные вещи, что трудно даже представить.

Наутро Флик проснулась от ужасного сушняка и похмелья. Осознав, что произошло ночью, она быстренько смоталась, не став будить мирно спящую Хлои. В тот день у нее была важная встреча с боссом, который должен был представить ей нового клиента. И угадайте, кого она увидела в кабинете у шефа? Напротив нее сидела Хлои, которая была ошеломлена не меньше, чем наша героиня.

Девушки сделали вид, что не знают друг друга. В конце деловой встречи, они пожали друг другу руки и разошлись. После этого Флик больше не видела Хлои, а бизнес-сделка так и не состоялась.

«Я привязала своего бывшего к кровати, а сама вырубилась на 6 часов»

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26-летняя Стина Сандерс (Stina Sanders) из Лондона поделилась историей, которая случилась с ней и ее тогдашним бойфрендом после совместного буйного пьянства. Парень любил побаловаться БДСМ и попросил свою подругу привязать его к кровати и побыть доминанткой. Разогретая алкоголем девушка сделала все, как нужно: намертво прикрепила любителя экзотических ощущений к кровати, а сама вышла, чтобы принести еще вина.

К сожалению, сил дойти обратно до спальни у нее не хватило, и она мирно уснула на диване в прихожей. Девушка очнулась лишь через 6 часов от криков и ругательств привязанного бойфренда, который не мог освободиться. После этого случая Стина зареклась напиваться до такой степени.

«Я забыла надеть очки и перепутала своего парня с его братом»

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56-летняя Паша де Ламар (Pasha de la Mar) из Лондона рассказала, что у нее был любовник Тим, с которым они встречались время от времени в течение нескольких лет. Она почти ничего о нем не знала, но они отлично отрывались вместе в клубах и после них.

Один раз женщина целый день отмечала какой-то праздник, а вечером очутилась в клубе. Там она увидела Тима, с которым они не встречались уже год. Паша заметила, что мужчина поменял стрижку и выглядит лучше, чем раньше, и подошла поздороваться.

Покинув клуб, молодые люди занялись сексом. Женщина заметила, что член ее любовника больше, чем был раньше, но списала это на то, что он сильно по ней соскучился.

Утром, приглядевшись к своему партнеру, Паша обнаружила, что он – не Тим. Когда она спросила мужчину, кто он, выяснилось, что парень – брат Тима, Том. В тот вечер женщина забыла надеть очки, была пьяной вдрызг, поэтому и не поняла, что встретила совсем другого человека. Ситуация была ужасной, поэтому девушка решила быстро уйти, пробормотав невнятные извинения. После этого она с Томом больше не общалась.

«Я хотела исполнить сексуальный стриптиз, а закончила тем, что попала в больницу»

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28-летняя Ребекка Рейд (Rebecca Reid) из Лондона поделилась своей провальной секс-историей. Девушка встречалась со своим нынешним супругом полгода и решила разнообразить интимную жизнь чем-то пикантным. Лучшим вариантом для нее показался стриптиз.

В юности Ребекка занималась бурлескными танцами, поэтому решила использовать несколько изученных движений. Перед ответственным моментом девушка выпила для храбрости, но это не сыграло ей на пользу.

Во время зажигательного танца новоиспеченная стриптизерша закинула ногу, чтобы шаловливо толкнуть возлюбленного и, неожиданно упала на спину. Она стесала всю спину и заднюю часть бедер о жесткий ковер и сильно ушиблась. Проведя бессонную от боли ночь, наутро Ребекка поехала в больницу, где ей провели срочную физиотерапию.

Карьера стриптизерши – явно не для этой девушки. Несмотря на этот провал, она признается, что все равно часто пьет алкоголь перед сексом.

«Мне было очень плохо, когда моя подруга прыгнула на меня и я ударилась головой о стол»

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22-летняя Софи Блэкмен (Sophie Blackman) из Хертса рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней в 18-летнем возрасте. Она тусовалась на домашней вечеринке с друзьями. Один из парней, с которым девушка познакомилась, уединился с ней в темной комнате.

Секс был в самом разгаре, когда в помещение неожиданно ворвалась подруга Софи. Она с размаху набросилась на девушку, и молодые люди втроем упали с кровати. Софи при этом со всего размаха ударилась головой о стол, который стоял позади кровати.

Подруга думала, что Софи после огромного количества выпитого алкоголя лежит без сознания на кровати, а парня возле нее не заметила. Она решила привести Софи в чувство и запрыгнула на нее. Пять минут все трое отходили от шока в полной тишине, а огромная шишка на голове Софи еще несколько дней напоминала о случившемся.