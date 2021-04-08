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Россиянки описали идеального мужчину

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Россиянки описали портрет идеального мужчины — житель Москвы или Санкт-Петербурга с пропиской в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 сантиметров. Об этом сообщил сайт Pravda.ru.
Кроме того, идеальный мужчина умеет ремонтировать и чинить вещи, не боится заступиться за девушку, является хорошим любовником, верен избраннице и не пьянствует. Некоторые предпочитают партнера, который отслужил в армии.
97 процентов опрошенных не хотят, чтобы у мужчины был пивной живот. Желательно наличие у мужчины автомобиля нероссийской марки и высшего образования.
Мужчина не должен работать курьером, таксистом или дворником. Лучше, если он будет депутатом, бизнесменом или врачом. Получать избранник должен не менее 150 тысяч рублей, если живет в Москве, и хотя бы 70 тысяч рублей, если речь идет о провинции.
Любовь,
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