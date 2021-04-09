Адвокат: окружение Алибасова хочет поссорить его с Федосеевой-Шукшиной

Адвокат советской и российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник призвала её мужа, известного продюсера Бари Алибасова , опомниться и вернуться домой к законной супруге. Юрист отметила, что женщину волнует здоровье музыканта.

На данный момент мы заняли выжидательную позицию — бережём Лидию Николаевну [Федосееву-Шукшину]. Она рвалась к мужу, которого увезли в Калининград. Она готова поехать за ним туда. Но мы <...> её, честно говоря, удержали, отговорили. <...> У неё здоровье слабое. Эпидемия [нового коронавируса] ещё не прекратилась, — рассказала Вербицкая-Линник в разговоре с KP.RU.

Она отметила, что защита актрисы найдёт способ узнать об истинном состоянии здоровья Алибасова. По мнению адвоката, окружение продюсера прячет его от жены. Вербицкая-Линник добавила, что решение Алибасова и Федосеевой-Шукшиной аннулировать развод не одобрил Алибасов-младший — сын шоумена, якобы начавший делить наследство ещё живого отца

Поэтому окружение Бари Каримовича [Алибасова] думает, как их развести <...>. Почему? Не потому ли, что задачей его окружения является поссорить их, разлучить? — предположила юрист.

Адвокат также выразила опасения за будущее Алибасова-старшего. По её словам, окружение продюсера боится смерти звезды, так как в этом случае Федосеева-Шукшина вступит в наследство и «придётся делиться».

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина женаты с конца 2018 года. В прошлом году они хотели развестись, не поделив наследство. В декабре решением суда актрису и продюсера развели. Но уже в марте 2021 года Пресненский суд Москвы отменил это решение по запросу сторон.

В феврале 2021-го продюсера госпитализировали в Калининграде после падения на пожарной лестнице. Позже медики диагностировали перелом ноги и отправили звезду на операцию.